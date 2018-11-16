الإمارات جاهزة لاستضافة كأس آسيا 2019 قبل 50 يوماً على الانطلاقة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أكدت اللجنة المحلية العليا المنظمة لبطولة كأس آسيا الإمارات 2019 جاهزية الإمارات لاستضافة أكبر بطولة قارية ونسخة تاريخية غير مسبوقة من كأس الأمم الآسيوية، والتي ستقام بين 5 يناير والأول من فبراير المقبلين، وذلك قبل 50 يوماً على انطلاق الحدث الذي سيشهد للمرة الأولى مشاركة 24 منتخباً بدلاً من 16 كما كان في البطولات السابقة.

وأوضحت اللجنة المحلية العليا في تصريحات صحافية أن الفترة الماضية شهدت عمليات تطوير وتجديد وتوسعة للملاعب الثمانية المعتمدة، وفقاً لأعلى المواصفات.

ويعد استاد آل مكتوم في دبي من أكثر الملاعب التي شهدت أعمال تطوير بنطاق واسع، حيث سيتسع لـ15 ألف متفرج بعد زيادة طاقته الاستيعابية بأكثر من 5000 مقعد، فضلاً عن تجهيزه بأحدث تقنيات الأمن والسلامة والإضاءة وفقاً لمعايير ومواصفات الملاعب الأوروبية، كما تمت إضافة مدرجات إضافية في استاد راشد بنادي شباب الأهلي لزيادة سعته من 9400 متفرج إلى 12 ألفاً.

كما اكتملت أعمال التطوير التي شملت استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، وتحديث بعض المدرجات فيه، بجانب استاد هزاع بن زايد بنادي العين الذي شهد تحديثات محدودة، كما تم تغيير الإضاءة بالكامل في الملاعب التي لم تشهد توسعة على نطاق كبير، وتم الانتهاء من تطوير استاد خليفة بن زايد بالعين، واستاد آل نهيان بالوحدة.

وخضع ملعب الشارقة لتغييرات شبه جذرية بداية من المنصة الرئيسة، بجانب مدرجين أحدهما مدرج خاص يسع 250 مقعداً، وآخر 150، ومصعد بجانب منصة لممثلي وسائل الإعلام تضم 300 مقعد وتجهيزاتها المختلفة.

وشهدت الفترة الماضية إطلاق العديد من البرامج المجتمعية الرامية إلى التواصل مع أوسع شريحة ممكنة من أفراد المجتمع لرفع مستوى الوعي والزخم لدى مختلف الجاليات المقيمة حول البطولة، حيث نجح برنامج المهرجان المدرسي في الوصول إلى أكثر من 75 ألف طالب وطالبة في مختلف مدارس الدولة، لتحفيز الطلاب على التفاعل مع الحدث، ورفع مستوى الوعي الرياضي والثقافي للطلبة من خلال اطلاعهم على ثقافات مختلفة للدول المشاركة في البطولة، لتجسيد الأثر الإيجابي لاستضافة البطولة على المجتمع المحلي الإماراتي.

وأكد مدير بطولة كأس آسيا عارف العواني في تصريحات صحافية اكتمال كل التحضيرات التنظيمية من حيث جاهزية ملاعب المباريات والتدريبات ومواقع إقامة الوفود وبعثات المنتخبات المشاركة والوفود الإعلامية، والخطط الامنية وشبكة النقل والمواصلات والمتطوعين، إضافة إلى الحملات الترويجية التي تستهدف تحقيق الزخم الجماهيري للبطولة، وتحفيز مجتمع الإمارات بعموم شرائحه للتفاعل مع البطولة القارية.

وقال: لم يعد يفصلنا سوى 50 يوماً على انطلاق الحدث القاري الذي سيشهد للمرة الأولى مشاركة 24 منتخباً في البطولة على مدار تاريخها، وتطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، بجانب المواجهات الكبيرة التي ستجمع نخبة المنتخبات الآسيوية خلال البطولة، وغيرها من الجوانب المهمة التي ستعكس القدرات الخلاقة لأبناء الإمارات في قيادة وإدارة تنظيم كبرى الفعاليات الرياضية.

وفي جانب آخر، وافقت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) ابتداءً من ربع النهائي. ويعمل الاتحاد الآسيوي بصورة مكثفة مع أبرز الموردين العالميين لتوفير تقنية حكم الفيديو المساعد، والذي سيطبق لأول مرة في تاريخ البطولة القارية التي ستقام في الإمارات بنسختها المحدثة في ثمانية ملاعب.

- الملاعب الثمانية في البطولة باتت جاهزة بشكل كامل للمنافسات القارية.

- استاد آل مكتوم أكثر ملاعب البطولة المقبلة الذي خضع لأعمال التطوير وبات يتسع لـ15 ألف متفرج.