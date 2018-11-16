نهائي كأس الكريكيت للتسامح في أبوظبي اليوم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يشهد استاد زايد للكريكت في أبوظبي، اليوم، المباراة النهائية، ضمن منافسات كأس الكريكيت للتسامح، التي تجمع بين فريقي «السعديات فالكونز» و«لابوتيل».

وتأتي هذه المباراة تزامناً مع احتفالات الدولة بالمهرجان الوطني للتسامح، الذي شهد العديد من الفعاليات والأنشطة المميّزة على مدار أسبوع كامل من 9 إلى 16 نوفمبر الجاري.

وسيواجه كابتن نادي «السعديات فالكونز»، راجا رياست، خصمه جنيد شان، كابتن فريق «لابوتيل» في اللقاء الأخير، بعد أن تفوّق الفريقان على جميع منافسيهما ليستحقا هذه الفرصة المميّزة كي يحصدا الكأس في دورته الأولى.

وقد حققت المبادرة نجاحاً باهراً بالنسبة لجميع المعنيين بها، بعد أن تم إطلاقها رسمياً من قبل الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، وذلك بالتعاون مع نادي أبوظبي للكريكيت.