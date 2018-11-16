سكورزا: «الأولمبي» سيقاتل للتأهل إلى «طوكيو 2020»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد مدرب المنتخب الأولمبي لكرة القدم، البولندي ماسيج سكورزا، أن المنتخب سيقاتل من أجل المنافسة على بطاقة التأهل لأولمبياد طوكيو 2020، وأنه يرصد مباريات مجموعته، واصفاً منتخبات المجموعة بالصعبة، لاسيما منتخبي السعودية ولبنان، مشيراً إلى أنه سعيد بالأسماء الجديدة التي دخلت التشكيلة من فريق تحت 19 سنة، معتبراً أن هؤلاء اللاعبين منحوا المنتخب قوة شابة وإضافة جديدة، مشدداً على أن المنتخب يبدأ مرحلة جديدة، وأنه يبحث عن التشكيلة الأمثل والعناصر الأفضل في كل المراكز، مشيراً إلى أن المنتخب حالياً يعد في مرحلة التجريب استعداداً لتصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة المؤهلة للأولمبياد.

وقال سكورزا في تصريحات صحافية عقب مباراة المنتخب مع الكويت ضمن البطولة الدولية الودية: «تعد هذه المباراة هي الأولى للمنتخب بعد نحو أسبوع من التدريبات، لذلك نسعى لمنح الفرصة لأكثر من لاعب، لذلك فإن الاستقرار على التشكيلة الأساسية الرسمية لخوض سباق التأهل إلى كأس آسيا تحت 23 سيكون في يناير المقبل».

وأكد سكورزا أن مستوى رضاه عن أداء اللاعبين في المباراة يصل 60%، معتبراً أنه لاتزال هناك نسبة 40% يجب عليهم تصحيحها، مشدداً على أن المنتخب سيكون قد وصل في يناير المقبل للتوليفة المناسبة القادرة على صناعة الفارق، معتبراً أن هناك فترة كافية للإعداد خلال يناير ومارس.

ووصف مدرب المنتخب الأولمبي مباراة المنتخب المقبلة أمام أوزبكستان غداً في ثانية مبارياته في البطولة الودية بأنها ستكون قوية، وأنه سيعمل خلالها على معالجة بعض الأخطاء التي ظهرت في مباراة الكويت ومنح الفرصة للمزيد من العناصر.

وأوضح «دون شك هناك بعض الأسماء لفتت الأنظار، وقدمت مباراة قوية أمام المنتخب الكويتي في مستهلّ مباريات المنتخبين في هذه البطولة الودية،لاسيما عبدالله رمضان ويحيى نادر، لذلك فإن ضمهما في التشكيلة يمثل إضافة فنية كبيرة، كونهما يلعبان ضمن المستوى الأول أما بقية اللاعبين فأغلبهم عناصر شابة، ولا تحصل على فرصتها كاملة في المستوى الأول في الأندية».

وأشار سكورزا إلى أن مباراة الكويت كشفت له بعض الإيجابيات، مؤكداً أن أبرز ملاحظاته تتركز في أن اللاعبين بحاجة إلى المزيد من الخبرة، كونهم لا يلعبون في الفريق الأول مع أنديتهم.