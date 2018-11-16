العين والوحدة والنصر تأهلت لكأس الخليج العربي.. وعبيد يلوم الشارقة

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

ضمنت ثلاثة فرق الصعود إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الخليج العربي، عقب نهاية الجولة الخامسة، وقبل ختام دور المجموعات بجولتين، إذ تصدر الوحدة المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، وتتبقى له مباراة واحدة فقط، بينما نجح النصر والعين في حصد 12 نقطة في المجموعة الثانية، مع أفضلية للعميد الذي خاض أربع مباريات فقط، مقابل خمس مباريات للعين، بينما ستكشف الجولة المقبلة التي ستقام على مدار يومي السبت والأحد المقبلين، عن الشكل شبه النهائي للدور المقبل، بعد مواجهات مباشرة بين الفرق المتنافسة، وقبل جولة واحدة من الختام.

وقال المحلل الرياضي مدير فريق النصر السابق خالد عبيد، لـ«الإمارات اليوم»، إن «فريق الشارقة الذي ودع بطولة كأس الخليج العربي رسمياً أخطأ بعدم الاهتمام ببطولة كأس الخليج العربي، والتركيز فقط على دوري الخليج العربي، الذي يتصدره بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه، مشيراً إلى أن المشوار طويل في بطولة الدوري، وأي فريق منافس يستطيع اللحاق به، ما يعني أن الفريق يجب أن يسجل حضوره في كل البطولات التي يشارك فيها.

وودع الشارقة رسمياً بطولة كأس الخليج العربي، بعدما تعرض لأربع هزائم متتالية، واستقر في مؤخرة جدول ترتيب المجموعة الثانية دون أي نقاط، بينما ستفصل الجولة السادسة التي تقام غداً وبعد غد، في هوية أكثر من فريق آخر يتأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة، حيث يتنافس بني ياس ودبا وشباب الأهلي والوصل وعجمان على ثلاث بطاقات للصعود، وإن كان الأخيرة فريق عجمان قد تكون مهمته صعبة بسبب خوضه خمس مباريات ويتبقى له مباراة واحدة فقط، ولكنه سيغيب عن الجولة السادسة لينتظر تحديد مصيره من الفرق الأخرى.

وفي المجموعة الثانية حسم النصر والعين أول بطاقتين للصعود برصيد 12 نقطة، ويتنافس الظفرة والجزيرة والإمارات على آخر بطاقتين، حيث يتساوى الظفرة والجزيرة عند سبع نقاط ويأتي فريق الإمارات في المركز الخامس برصيد أربع نقاط، وربما تكون الجولة الأخيرة هي الحاسمة لهذه المجموعة، بسبب غياب الجزيرة عن مباريات الجولة السادسة أيضاً.