فيفياني: هدف اتحاد كلباء تحقيق نتيجة ايجابية في مواجهة الوحدة

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

كشف مدرب الفريق الاول لنادي اتحاد كلباء الايطالي فيفياني ان يتمكن فريقه من العودة من العاصمة ابو ظبي بالنتيجة الإيجابية بعد المباراة التي ستجمع فريقه مع الوحدة عصر السبت القادم ضمن منافسات الجولة السادسة لكأس الخليج العربي موضحا في المؤتمر الصحفي الذي انعقد مساء اليوم: سنلعب ضد واحد من أفضل فرق الدوري، وهدفنا من المباراة تأمين أفضل إستعداد لمباراة الدوري القادمة، ونتطلع لتحقيق النتيجة الإيجابية، وبالرغم من ان الوحدة ضمن التأهل، الا ان المباراة لن تكون سهلة لما يملكه الوحدة من لاعبين شباب مميزين، مؤكدا انه سيشرك لاعبين جدد لم يحصلوا على فرصة المشاركة خلال المباريات الماضية لأثبات وجودهم. وهي فرصك ثمينة لهم، كما وان الفريق يسعى للظهور بشكل جيد في المباراة.

وتابع: الفريق بشكل عام سيشهد غيابات الأعليين أساسيين ومنهم المنظمين للمنتخب الأولمبي وهم كل من خالد الشحي و أحمد عامر النقبي وماجد راشد المحرزي، وكذلك سيغيب المحترف المجري كوجاك لإنضمامه لمنتخب بلاده الذي يشارك في بطولة الامم الأوروبية.

بينما من جهته قال لاعب الفريق السوداني وليد سراج: جاهزون لمواجهة الوحدة، ونتطلع للاستمرارية في تقديم مستويات قوية، لذلك سنبذل أقصى جهد للخروج بنتيجة إيجابية، والتركيز لتقليل الأخطاء

ونتمنى أن يحالفنا التوفيق و العودة من أبوظبي بالنقاط الثلاث.

يذكر ان رصيد اتحاد كلباء يبلغ نقطة واحدة حققها من التعادل مع الوصل بدون اهداف بينما خسر باقي مبارياته امام دبا الفجيرة 1-0، وعجمان 4-1، وبني ياس 2-1.

بينما يبلغ رصيد الوحدة 13 نقطة جمعها من الفوز على الوصل 3-0، وعلى كل من شباب الاهلي وعجمان بنتيجة 1-0، ودبا الفجيرة 2-0، وتعادل مع بني ياس بدون اهداف.