الأولمبي يستهل البطولة الدولية بالفوز على الكويت

المصدر: منصور السندي - دبي

فاز المنتخب الأولمبي لكرة القدم على نظيره الكويتي، بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما أمس، على ملعب ذياب عوانة في اتحاد الكرة في دبي، في افتتاح مباريات البطولة الدولية الودية الرباعية التي يقيمها اتحاد الكرة ضمن تحضيرات المنتخب للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية المقررة في العاصمة اليابانية طوكيو 2020، التي تنطلق في مارس المقبل. وسيخوض المنتخب الأولمبي مباراته الثانية في هذه البطولة أمام منتخب أوزباكستان يوم بعد غد.

ومثلت المباراة اختباراً جيداً للمنتخب، حيث أتاح مدرب المنتخب ماسيج سكورزا الفرصة لعدد كبير من لاعبيه للمشاركة والوقوف على مستوياتهم الفنية. وأنهى المنتخب الأولمبي الشوط الأول متقدماً بهدف دون رد سجله اللاعب أحمد عامر في الدقيقة الخامسة، فيما أضاف خلفان النوبي الهدف الثاني (84) من تسديدة قوية، وسجل المنتخب الكويتي هدفه الوحيد من ركلة جزاء سددها اللاعب فواز العتيبي (93).

وجرب المدرب 18 لاعباً خلال المباراة، وأشرك أيضا أيضاً مجموعة من لاعبي منتخب الشباب الذين شاركوا أخيراً في نهائيات كأس آسيا.

وقدم المنتخب خلال المباراة أداء جيداً على مدار الشوطين، لاسيما في الشوط الأول الذي فرض خلاله سيطرته على الملعب، على الرغم من أن المنتخب الكويتي كان نداً قوياً، إذ استهل الأبيض الأولمبي المباراة بمحاولات مكثفة على مرمى المنتخب الكويتي أسفرت عن تسجيله الهدف الأول عن طريق اللاعب أحمد عامر (5)، وأعطى هذا الهدف دفعة معنوية كبيرة للاعبي المنتخب.

وفي الشوط الثاني واصل المنتخب تفوقه في المباراة وضغط بقوة على جبهة المنتخب الكويتي، ليتمكن اللاعب خلفان النوبي من تسجيل الهدف الثاني من هجمة سريعة (84)، قبل أن يتمكن المنتخب الكويتي من تقليص الفارق بهدف من ركلة جزاء احتسبها الحكم عبدالله ناجي، تصدى لها اللاعب فواز العتيبي وسجل منها هدف الكويت الوحيد.

من جهته، وصف مدير المنتخب جمال بوهندي، المباراة بأنها كانت تجربة مفيدة للمنتخب كون أن المدرب أشرك خلالها عدداً كبيراً من العناصر الجديدة، باستثناء اللاعب عبدالله جمعة الذي يعد الوحيد الذي سبق له اللعب مع المنتخب الأولمبي، مشيراً الى أن المنتخب خرج بمكاسب كبيرة من المباراة.

وقال بوهندي في تصريحات صحافية عقب المباراة: «هناك إضافات جديدة في الأبيض، على الرغم من أنه تنقصه بعض العناصر التي تلعب حالياً مع المنتخب الأول، مثل ماجد سرور والحارس محمد حسن الشامسي وأحمد راشد وزايد العابدي، وفي حالة عودتهم للأولمبي فإنهم سيصنعون الفارق». وأشار بوهندي الى أن اغلب العناصر الموجودة حالياً لا تلعب ضمن الفريق الأول مع فرقها بجانب غياب عنصر التجانس. وأضاف: «تم تصعيد مجموعة من لاعبي منتخب الشباب لتجربتهم مع المنتخب الأولمبي».