منتخب الفتيات وصيفاً في بطولة أكاديميات الكرة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

واصل منتخب الفتيات لكرة القدم تألقه في بطولة مجلس دبي الرياضي لأكاديميات كرة القدم، حيث استطاع انتزاع مركز الوصافة في مجموعته ضمن الجولة الرابعة في منافسات البطولة الأكبر التي تُقام للعام الثالث على التوالي.

وفاز منتخب الفتيات «أ» (تحت 18 سنة)، على فريق أكاديمية تي اف ايه بيليس بثلاثة أهداف نظيفة ليحصد ست نقاط ويصبح في المركز الثاني، كما فاز فريق منتخب الفتيات «ب» على فريق أكاديمية اف سي جست بلاي بهدف نظيف ليأتي في الترتيب الثالث برصيد ست نقاط أيضاً، وذلك في المباريات التي أقيمت في ملاعب مدينة دبي الرياضية.

تصدر فريق «المدرسة الإسبانية إنييستا» منافسات فئة تحت 10 سنوات فيما تصدر فريق أكاديمية برشلونة تشافي منافسات فئة تحت 12 سنة برصيد 12 نقطة، بينما تصدر فريق أكاديمية سيتي إف سي الأحمر منافسات فئة تحت 14 سنة، في الوقت الذي تصدر فيه فريق «دو لاليغا للكفاءات العالية» منافسات فئة تحت 16 سنة والفتيات تحت 18 سنة. وتشمل البطولة هذا العام 100 فريق بـ2300 لاعب، وتُقام مبارياتها على ملاعب الوصل وشباب الأهلي ومدينة دبي الرياضية، وتستمر حتى 27 أبريل المقبل.