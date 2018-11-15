«المحترفين» تتوّج بجائزة أفضل مبادرة رياضية لعام 2018

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تُوجت لجنة دوري المحترفين بجائزة أفضل مبادرة رياضية لعام 2018، ضمن جوائز «برودكاست برو»، التي ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية عن مشروع المقعد الافتراضي الخاص ببث المباريات عن طريق تقنية الواقع الافتراضي.

وكانت اللجنة قد أعلنت في مارس من العام الجاري عن إطلاق مشروع المقعد الافتراضي، الذي يمكِّن عشاق كرة القدم من الاستمتاع بمشاهدة المباريات عبر تقنية البث الافتراضي عبر تثبيت التطبيق على الأجهزة التي تعمل على نظامي «آي أو أس» و«أندرويد».

يذكر أن اللجنة توّجت بجائزة الإنجاز المهني «برودكاست برو» عام 2016.