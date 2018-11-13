بطل الأولمبياد الخاص عبدالله لطفي يشارك في «فن أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص - الألعاب العالمية أبوظبي 2019، عن مشاركتها في معرض «فن أبوظبي» لاستعراض إبداعات الفنان الإماراتي الشاب وأحد رياضيي الأولمبياد الخاص عبدالله لطفي أثناء قيامه بتصميم لوحة فنية جدارية مطبوعة على قماش الكانفاس خلال المعرض القادم في منارة السعديات.

وستجسد اللوحة الفنية الانسجام الذي يجمع دولة الإمارات بحركة الأولمبياد الخاص، ومن المقرر أن يستغرق تصميم اللوحة الأيام الثلاثة الأولى من المعرض (13 إلى 15 نوفمبر)، وسيتم عرض فيديو بجناح الأولمبياد الخاص (CP-9) خلال معرض فن أبوظبي يتضمن أبرز اللقطات الحية أثناء تنفيذ اللوحة الفنية، وذلك يومي 15 و16 نوفمبر. ويتمتع عبدالله لطفي (21 عاماً) بشغف تجاه الفن. ويرى أن مستقبله يكمن في رحاب الفن، إذ تم اختياره أخيراً من بين آلاف المتقدمين لإنشاء عمل فني مشترك مع الفنان الاسباني روبن سانشيز المعروف بطريقته الفريدة بالرسم على الجدران والمشهور بلوحاته الفنية التي تزين شوارع العديد من مدن العالم.