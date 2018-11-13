الوصل يحيي أمله في التأهل بهدف يُثير غضب عجمان

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

أحيا الوصل آماله في بلوغ الدور الثاني من مسابقة كأس الخليج العربي لكرة القدم، بعدما عاد من استاد راشد بن سعيد بفوز ثمين على عجمان بهدف دون مقابل، أمس، ضمن الجولة الخامسة للبطولة.

ورفع «الإمبراطور» رصيده إلى أربع نقاط، وهو رصيد البرتقالي نفسه، ليتأجل حسم موقف الفريقين من التأهل للدور الثاني إلى الجولة السادسة والأخيرة.

وسجل البرازيلي فابيو ليما، هدف اللقاء الوحيد (83)، الذي أثار اعتراض لاعبي عجمان بشدة ضد مهاجم الوصل، بداعي أن الأخير واصل اللعب رغم سقوط مدافع البرتقالي حسن زهران على الأرض مصاباً دون أن يُخرج اللاعب الكرة من الملعب.

ودخل أكثر من لاعب بصفوف عجمان في مشادة مع ليما، كادت أن تصل إلى حد التشابك بالأيدي، ما دفع حكم اللقاء أحمد الحمادي، إلى إشهار البطاقة الصفراء لحارس المرمى، حمد خالد، الذي لعب بديلاً للحارس الأساسي، علي الحوسني.

وكان ليما قد تمكن قبل سبع دقائق من النهاية من إدراك هدف التقدم من تسديدة لعبها في البداية، وارتدت من الحارس إلى كايو، الذي أكمل داخل المرمى لترتطم الكرة بالقائمة ويتابعها ليما داخل الشباك.

وجاء الشوط الأول دون المستوى، اذ انحصر اللعب وسط الميدان طوال الوقت دون تهديد حقيقي على المرميين بسبب الرقابة المفروضة على مواطن الخطورة في الفريقين.

ولم تحضر الإثارة طوال هذا الشوط، إلا في مناسبة واحدة وتحديداً مع الدقيقة 20 حينما وزّع وليد اليماحي، كرة عرضية أبعدها سيف مطر بيده، دون أن يحتسبها حكم اللقاء، وسط اعتراض من لاعبي البرتقالي، ودهشة جهازه الفني.

ومع الشوط الثاني، طالب لاعبو عجمان مجدداً باحتساب ضربة ثانية نتيجة لمس الكرة يد عبدالرحمن علي، لكن الحكم أشار باستمرار اللعب (51).

وتحسن مردود الوصل بصورة واضحة بعد تلك اللعبة وكان الطرف الأفضل، اذ ضاعت من كايو فرصة تسجيل الهدف الأول من تسديدة لعبها من مسافة قريبة ارتطمت بأقدام أحد المدافعين وتحولت إلى ضربة ركنية (59).

وكانت الفرصة الأبرز للفريق الضيف مع الدقيقة 65، حينما لعب فابيو كرة عرضية من ضربة ركنية إلى مواطنه فينيسيوس ليما، أبعدها القائم وارتدت من دون أن تجد المُتابع.

وواصل الإمبراطور محاولاته على مرمى الحارس حمد خالد، الذي تدخل في وقت مثالي لمنع هدف على هزاع سالم الذي تلقى تمريرة بـ«الكعب» من ليما، لترتد الكرة إلى حسن محمد لعبها بغرابة فوق العارضة (77).