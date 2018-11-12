العين يسلك طريق الفجيرة بحثاً عن حسم التأهل

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

يحل العين ضيفاً على الفجيرة في المباراة التي ستجمع الفريقين عند الساعة 4:45 ضمن منافسات الجولة الخامسة لكأس الخليج العربي، ويتطلع الزعيم لتحقيق الفوز وضمان الصعود للدور ربع النهائي من البطولة، بينما يخوض الفجيرة المباراة بأهداف أخرى غير البحث عن بطاقات الصعود، بعد ان تضاءلت فرصته للتأهل بعد تعرضه لخسارتين أمام الجزيرة 5-2 والإمارات 4-2 وتعادل أمام الظفرة 2-2، في الجولات الثلاث الماضية، ويبلغ رصيده نقطة واحدة، بينما يبلغ رصيد العين تسع نقاط حققها بعد الفوز على الشارقة 4-1، والظفرة 1-0، والجزيرة 2-0، مقابل خسارة وحيدة امام النصر 2-1.

ويرفع الفجيرة شعاراً مهماً في المباراة وهو منح الفرصة للاعبين الذين لم ينالوا فرصة اللعب في المباريات الماضية، وذلك من اجل الوقوف على جاهزيتهم البدنية والفنية، ومنهم العائدون من الإصابة، خصوصاً أن المواجهات السابقة للذئاب في كأس الخليج العربي قدمت لاعبين جيدين إضافة الى تحقيق النتيجة الإيجابية.

وكان الفريقان قد التقيا في دوري الخليج العربي، وانتهت المباراة بالتعادل بهدفين لكل منهما.