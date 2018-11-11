العواني: مشاركة الترجي التونسي تثري المنافسة في مونديال الأندية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

هنأ عضو اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية «الإمارات 2018» مدير البطولة، عارف العواني، فريق الترجي التونسي أحدث المنضمين إلى المونديال، عقب فوزه، أول من أمس، في نهائي أبطال إفريقيا على حساب الأهلي المصري 3-صفر (خسر ذهاباً 3-1)، ليحقق الترجي ثالث ألقابه في البطولة.

وقال العواني في تصريحات صحافية: «نرحب بالترجي في بطولة كأس العالم للأندية، ومشاركته ستثري البطولة من الناحية التنافسية باعتباره أحد كبار القارة السمراء، ومما لا شك فيه أن وجود الترجي في مونديال الأندية سيجتذب عدداً كبيراً من الجماهير العاشقة للفريق التي ننتظر حضوره، خصوصاً أبناء الجالية التونسية الشقيقة المقيمة على أرض الإمارات».

يذكر أن الترجي سيكون مع العين، صاحب الأرض والجمهور، الفريقين العربيين الوحيدين في البطولة التي تقام بين 12 و22 ديسمبر المقبل في أبوظبي والعين.