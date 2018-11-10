الظفرة يفسخ عقده مع المهاجم البرتغالي جوديسا

المصدر: معاذ كمبال - العين

كشف لاعب فريق الظفرة، البرتغالي هيلدر جوديسا، عن فسخ النادي لعقده وأنه بات حالياً من دون نادٍ، وينتظر العروض التي قد تصله للعودة إلى الملاعب، مشيراً إلى أنه لم يحظ بالفرصة الكافية مع الظفرة لإثبات قدراته، وأن الإصابة التي تعرض لها في بداية الموسم كانت السبب في إنهاء النادي لعقده.

وقال جوديسا لصحيفة «بولا برانكا» البرتغالية، إنه بات رسمياً خارج أسوار نادي الظفرة، بعد أن أخبره المسؤولون في النادي أخيراً بالقرار، وإنه حالياً ينتظر الحصول على أي عرض من أجل العودة للملاعب من جديد: «صحيح أنا بعمر الـ31 لكنني عدت للتدريبات، ولكن بصورة فردية، وأتطلع لخوض تجربة جديدة بعد انهاء نادي الظفرة لعقدي معه».