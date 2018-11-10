الهاجري: نتطلع إلى توأمة مع الهلال والمريخ

المصدر: العين - الإمارات اليوم

أكد رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، غانم الهاجري، أن لديهم رغبة كبيرة في تعزيز أطر التعاون مع قطبي الكرة السودانية الهلال والمريخ، وأنهم يتطلعون لإبرام توأمة مع كل نادٍ بهدف التطوير وتبادل الخبرات، وتعزيز القدرات الفنية والإدارية والتسويقية، وتحسين آلية التواصل بين العين والناديين الشقيقين.

وقال الهاجري، في تصريحات للموقع الرسمي لنادي العين أمس، لدى استقباله بمكتبه رئيس بعثة نادي المريخ السوداني، محمد جعفر قريش، إن علاقة الأندية الإماراتية بالسودانية ليست وليدة اللحظة، بل تعود إلى عشرات السنين، معرباً في الوقت نفسه عن سعادته بتعزيز العلاقة الطيبة مع قطبي القمة الهلال والمريخ، موضحاً أن أجمل ما في «كلاسيكو» السودان، الذي شهدته العاصمة أبوظبي أخيراً، المبادرات الخلاقة والمشاعر الصادقة التي جسدتها جماهير كرة القدم السودانية بشفافية وعفوية رائعة.

من جهته، أعرب قريش عن بالغ شكره وتقديره لإدارة نادي العين على استضافة الحصص التدريبية لفريق المريخ، وتوفير كل أسباب النجاح للمعسكر التحضيري في مدينة العين، بالإضافة إلى الاستجابة الفورية من الإدارة باستقبال طبيب النادي للاعبين المصابين، الذين خضعوا للتشخيص، وانخرطوا في البرامج العلاجية بعيادة نادي العين، تحت شعار «المكان مكانكم»، مؤكداً أن المبادرات الرائعة والاستثنائية ليست غريبة على عيال زايد.

وقال محمد جعفر قريش إن «كلاسيكو السودان» بين الهلال والمريخ كان خياراً موفقاً، وقراراً حكيماً من المسؤولين عن الفعاليات الرياضية المرتبطة بعام زايد، ولا أعتقد أنه يوجد أي «ديربي» في العالم يتسق مع هذه المناسبة الغالية، لسبب مهم هو أن السودانيين هم الشعب المحب للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الأمر الذي أسهم في إنجاح المناسبة.

وأضاف: «ندرك جيداً أن العين أحد أهم وأكبر أندية القارة الآسيوية، وظل يعتمد أفضل الممارسات في الشؤون الإدارية والفنية ومشروعات تطوير لاعبي كرة القدم بالمدرسة والأكاديمية، الأمر الذي يعزز رغبتنا كثيراً في إبرام مذكرة تفاهم مع الزعيم الإماراتي». وأكمل: «جئنا لنؤكد رسمياً وقوف المريخ وجماهير الكرة السودانية قاطبة، قلباً وقالباً مع العين في مونديال العالم للأندية الإمارات 2018، وكذلك مع المنتخب الإماراتي في أمم آسيا، والتي تستضيفها الدولة مطلع العام المقبل، مع كل الأمنيات الصادقة بالسداد والتوفيق للمنتخب ونادي العين في مهمتيهما القارية والعالمية».