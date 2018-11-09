177سباحاً في انطلاق مونديال أبوظبي اليوم

المصدر: إبراهيم الديب ــ أبوظبي

تنطلق اليوم في ضيافة أبوظبي كأس العالم للسباحة والغطس العالي، التي تقام على مدار يومين، بمشاركة 177 رياضياً يمثلون أكثر من 35 دولة، وينظمها مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع الاتحاد الدولي واتحاد الإمارات بمنطقة كاسر الأمواج بكورنيش أبوظبي.

وبلغ إجمالي جوائز البطولة 118 ألف دولار، وتقام منافسات ماراثون كأس العالم للسباحة لمسافة 10 كلم للعام الرابع على التوالي، وكأس العالم للغطس العالي بارتفاع 27 متراً للرجال، و20 متراً للسيدات للمرة الثالثة في أبوظبي.

وتنطلق منافسات فئة الرجال في الثامنة صباحاً بمشاركة 78 سباحاً، تليها منافسات السيدات بمشاركة 48 سباحة، وتضم قائمة الأبطال المشاركين السباح الهولندي فري فيترمان، بطل العالم لعام 2017، وحامل الميدالية الذهبية الأولمبية 2016، والفرنسية ايورللي، بطلة العالم لعام 2017، والهولندية شارون فان رون فيندال، حاملة الميدالية الذهبية الأولمبية 2016.

ويشارك في منافسات كأس العالم للغطس العالي 30 غطاساً و12 غطاسة من 20 دولة للمنافسة على لقب البطولة، ومن بين أبرز المشاركين الأميركي ستيف لوبو، بطل العالم للغطس العالي لعام 2017، والأسترالية ريحانة إيفلاند، بطلة العالم للغطس العالي للسيدات 2017، وتتضمن البطولة فعاليتين منفصلتين، هما مسابقة الرجال، وتتضمن خمس جولات، ومسابقة السيدات، وتشمل جولتين.

وعقدت اللجنة المنظمة للبطولة مؤتمراً صحافياً، ظهر أمس، لإعلان التفاصيل الخاصة بالبطولة، بحضور أمين عام اتحاد السباحة عبدالله الوهيبي، ومدير إدارة الاتصال والتسويق بمجلس أبوظبي الرياضي أحمد القبيسي، والمدير التنفيذي للاتحاد الدولي للسباحة كورنيل ماركو ليسكو، وبطلة العالم البرازيلية آنا مارسيلا، وصاحبة فضية دورة الألعاب الأولمبية 2016 الإيطالية رايتشل بروني، وبطل كأس العالم للغطس العالي 2017 الأميركي ستيف لوبو.

من جانبها، أكدت البرازيلية آنا مارسيلا، بطلة العالم الحالية، التي حسمت البطولة قبل الجولة الختامية في أبوظبي، في ضوء تصدرها للترتيب العالمي، على أهمية الجولة الأخيرة ، وأن حسم البطولة لا يعني التراخي، وأنها لن تسعى لمواصلة تفوقها ورغبتها في مواصلة إنجازها خلال العام الحالي. وقالت «بالتأكيد جولة أبوظبي حدث استثنائي، وفي مكان أكثر من رائع، وأسعى إلى مواصلة الانتصارات والفوز بجولة أبوظبي، رغم حسمي للقب العالمي، والمنافسة ستكون قوية في ظل مشاركة أفضل السباحين في العالم».

وأعربت الإيطالية رايتشل بروني، صاحبة فضية دورة الألعاب الأولمبية 2016، عن سعادتها بالوجود في أبوظبي، والمشاركة في كأس العالم للسباحة والغطس، مؤكدة أهمية البطولة، وأنها تسعى إلى تقديم أداء لافت من أجل اعتلاء منصة التتويج.

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كيلومترات هي المسافة المخصصة لماراثون كأس العالم للسباحة الذي يقام للعام الرابع على التوالي.