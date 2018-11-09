تعديل موعد مباراة الوصل وعجمان في الجولة العاشرة للدوري

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت لجنة دوري المحترفين لكرة القدم عن تغيير موعد مباراة الوصل مع نظيره عجمان في الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، لتقام يوم الأحد 25 الشهر الجاري بدلاً من الجمعة 23 الجاري، وذلك في السابعة والنصف مساءً على استاد نادي الوصل بزعبيل.

ويأتي تغيير موعد المباراة دعماً لفريق الوصل، ممثل الدولة في بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال، الذي يرتبط بمباراة الإياب في دور الـ16 من البطولة أمام الأهلي المصري في 22 نوفمبر الجاري.

كما قررت اللجنة إقامة مباراة الفريقين في الجولة العاشرة تحت 21 عاماً في 16:45 من مساء الإثنين 26 نوفمبر الجاري على استاد راشد بن سعيد في عجمان، كما هو محدد سلفاً في جدول المسابقة.