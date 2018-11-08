20 لاعبة في معسكر «فتيات الدراجات» المشترك مع السعودية

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

يخوض منتخب فتيات الدراجات معسكراً مشتركاً مع منتخب السعودية للفتيات في إمارة الفجيرة، خلال الفترة من 21 وحتى 30 من الشهر الجاري، بمشاركة 20 لاعبة بواقع 10 لاعبات من كل منتخب، إضافة إلى كادر إداري وتدريبي من المنتخبين، في معسكر يحدث لأول مرة بالتعاون بين الاتحادين السعودي والإماراتي للدراجات، بهدف زيادة الخبرات والاحتكاك التدريبي.

وأكدت عضو مجلس إدارة اتحاد الدراجات رئيسة اللجنة النسائية، نورة حسن، لـ«الإمارات اليوم»، أن مؤتمراً صحافياً سيعقد يوم 21 نوفمبر الجاري، في فندق «رويال إم» بالفجيرة، للإعلان عن الحدث.

وقالت: «المعسكر يأتي في إطار استعداد منتخب فتيات الدراجات للمشاركة في البطولة العربية بمصر، في شهر ديسمبر المقبل، في انطلاقة جديدة للمنتخب عقب التعاقد مع مدربة جديدة هي الفرنسية الجنسية المغربية الأصل خديجة الغوطي».