اتفاقية شراكة بين مؤسسة الإمارات والأولمبياد الخاص

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

وُقعت، أمس، اتفاقية شراكة بين مؤسسة الإمارات، المؤسسة الوطنية الرائدة في مجال رفع كفاءات الشباب وترسيخ المسؤولية المجتمعية بين القطاعين العام والخاص، واللجنة المحلية المنظمة للأولمبياد الخاص لتنظيم الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية 2019، التي ستقام في العاصمة أبوظبي من 14 إلى 21 مارس.

وتعمل مؤسسة الإمارات بموجب هذه الاتفاقية، من خلال ‏تقديم الدعم عبر وسائل مختلفة من ضمنها منصة متطوعين، ونظام التطوع الحديث الذي طورته المؤسسة لخدمة فريق الأولمبياد الخاص، أثناء عملية تسجيل المتطوعين ‏وإدارة البيانات، ‏بالإضافة إلى أنظمة التواصل، وخدمات الاتصال ‏عبر مختلف قنوات ووسائل التواصل الإلكتروني.

وشهد مقر مؤسسة الإمارات بأبوظبي توقيع الاتفاقية بحضور الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات ميثاء الحبسي، والرئيس التنفيذي للأولمبياد الخاص، بيتر ويلر، والرئيس التنفيذي للاستراتيجية للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، تالا الرمحي.