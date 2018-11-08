إغلاق التسجيل بخاتمة جولات بطولة دبي للتجديف اليوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يغلق، اليوم، باب التسجيل للمشاركة في سباق الجولة الثالثة والختامية من بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عصر يوم غدٍ، ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2018-2019، وبالتزامن مع تحدي دبي للياقة (30 دقيقة في 30 يوماً).

ويقام السباق الكبير في قناة دبي المائية بمنطقة الجداف، بمحاذاة محمية رأس الخور للحياة البرية، ومقابل المدرسة الدولية السويسرية، وهو المكان الذي احتضن العديد من الفعاليات البحرية من بينها سباقا الجولتين الأولى والثانية من البطولة، واحتفال النادي بيوم العلم، حيث تصل مسافة كورس السباق غداً إلى 2.5 كلم.

وكانت اللجنة المنظمة قد بدأت، منذ يوم الأحد الماضي، استكمال إجراءات التسجيل في مقر النادي بالميناء السياحي، واستقبال الطلبات عبر الروابط الإلكترونية كذلك، حيث تتوقع مشاركة ما يزيد على 50 قارباً، على متنها ما يزيد على 500 رياضي.

وشهد سباق الجولة الثانية من بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، الذي أقيم يوم السبت الماضي مشاركة قاربين بحرينيين للمرة الأولى: الأول هو القارب (فيكتوريوس 53)، والثاني القارب (الخالدية 54)، لتجمع المنافسات للمرة الأولى ثلاثة قوارب من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سبق مشاركة قاربي البحرين حضور متميز للأشقاء من سلطنة عمان، عبر القارب عمان 44.