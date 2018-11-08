راتب شهري لكل لاعب من خورفكان ينضم إلى المنتخبات الوطنية

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

كشف رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان، عبدالعزيز النعيمي، عن أن النادي قرر منح راتب شهري لكل لاعب يتم استدعاؤه لتمثيل أي من المنتخبات الوطنية، وذلك لدعم المنتخبات الوطنية، وتشجيع اللاعبين على تطوير مستوياتهم الفنية، ليستفيدوا من هذا القرار بما ينعكس إيجاباً على الكرة الإماراتية.

وقال النعيمي لـ«الإمارات اليوم»، على هامش حفل تكريم أقيم أول من أمس بحضور أعضاء مجلس الإدارة وأولياء أمور اللاعبين والمدير الفني للمراحل السنية، أحمد عبدالرزاق: «شملت الدفعة الأولى 16 لاعباً من فرق النادي ممن تم ضمهم لتمثيل المنتخبات الوطنية للمراحل السنية، ويأتي القرار تثميناً للمردود الفني المميز الذي بذله اللاعبون، وأسهم في انضمامهم للأبيض الاماراتي، كلٌّ في فئته العمرية».

وأضاف: «الراتب الشهري سيكون إضافة إلى المخصصات الشهرية المعتادة للاعبين ماداموا يرتدون قميص المنتخب، وهذا يشجّع اللاعبين على التركيز خلال التدريبات والمباريات بحيث يحافظون على مكان ثابت لهم مع المنتخب، كما يحافظ على الأولاد بعيداً عن المغريات، وتوفير مناخ يؤمّن لهم الاستمرار بممارسة كرة القدم، وقد توجهنا لهم بعدد من النصائح بأن استمرار هذا الراتب او زيادته مشروط بتطوير مستواهم الفني، واستمرارهم مع المنتخب هو المقياس، فضلاً عن التفوق في الدراسة بحيث يحقق الواحد منهم معدلاً جيداً، اضافة الى الحفاظ على أخلاقه ودينه».

ويمتلك خورفكان 19 لاعباً في منتخبات الفئات العمرية وهم: محمد الكسار وراشد الناعور ومنصور سيف، وحمد خالد ويوسف سالم ومحمد علي وعبدالله الكسار، وعبدالله بوهندي وعبدالرحمن الحنطوبي وزايد عبدالغفار، وسيف أحمد وعبدالرحمن موسى ومايد خالد وسعيد عبداللطيف، وعلي إبراهـيم وسلطان فهـد ومحمد عبدالغفار، وبشير عمر وعلي المطوع.

من جهته، قال جمال بوهندي، والد اللاعب عبدالله لـ«الإمارات اليوم»: «حرصت على حضور هذا الحفل من أجل دعم ولدي عبدالله، وأن أسهم في نجاح هذه المبادرة التشجيعية الهادفة».