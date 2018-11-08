الوحدة يدعو جمهوره إلى اجتماع .. والرميثي «لا نبحث عن أعذار»

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

أعلن رئيس شركة كرة القدم بنادي الوحدة أحمد الرميثي، أن إدارة الشركة وجهت الدعوة إلى جماهير النادي للاجتماع مطلع الأسبوع المقبل لبحث تراجع نتائج الفريق الأول في دوري الخليج العربي، وتراجعه إلى المركز الخامس على جدول الترتيب.

وفشل الوحدة في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالي عندما تعادل مع الفجيرة 3-3، الإثنين الماضي، في ختام الجولة التاسعة من الدوري، إذ نزف النقطة التاسعة من أصل 12 نقطة في المباريات الأربع الأخيرة، ما أدى إلى تراجعه إلى المركز الخامس برصيد 15 نقطة وبفارق ست نقاط عن الشارقة المتصدر.

وأبدت جماهير الوحدة غضبها الشديد من تراجع نتائج الفريق في المباريات الأربع الأخيرة وابتعاده بشكل مؤقت عن المنافسة في قمة الدوري بعد أن ظل متربعاً على الصدارة ثلاث جولات متتالية في بداية الموسم.

ووجهت الجماهير انتقادات حادة متواصلة إلى الجهاز الفني بقيادة الروماني لورنت ريجيكامب ولاعبي الفريق عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وطالت هذه الانتقادات إدارة شركة كرة القدم بالنادي.

وقال الرميثي لـ«الإمارات اليوم»: «نقدر استياء الجماهير العنابية وهو مبرر وفي محله، والإدارة تتحمل المسؤولية كاملة، وقادرة بتكاتف الجميع على تصحيح الأخطاء».

وقال: «إيماناً بدور جماهيرنا وشركائنا في العمل ندعو الجماهير للاجتماع في موعد يحدد مطلع الأسبوع المقبل للاجتماع مع إدارة شركة الكرة بحضور مدير الفريق عبدالباسط محمد والمدير الفني ريجيكامب، في سابقة لم تحدث من قبل، ندرك أهميتها للعمل يداً واحدة لتصحيح المسيرة التي بدأت بشكل جيد في بداية الموسم، ثم حدث التراجع غير المبرر».

وأضاف: «لاشك أن هناك أخطاء فنية كثيرة حدثت من اللاعبين والمدير الفني للفريق في المباريات الأخيرة لمسها الجميع حتى من الجماهير التي ظلت تزحف خلف الفريق لتشجيعه، خصوصاً في الدقائق الأخيرة من المباريات، والتي كانت حاسمة في إضاعة الفوز في المباريات الأربع الأخيرة، وهذا أمر مرفوض تماماً وسبق أن حذرنا منه، ونطالب المدرب بتصحيح الأخطاء سريعاً، وهناك إعادة تقييم لكل الأمور في فترة الانتقالات الشتوية، وسنبحث إعادة الأمور إلى نصابها فيما لو احتاج الفريق إلى تدعيم جديد في بعض المراكز التي تحتاج إلى دعم عاجل».

وأشار الرميثي إلى أن «إدارة شركة كرة القدم لا تبحث عن أعذار لتخدير الجماهير أو الصمت على ما يحدث، لكن تعرض الفريق بالفعل لظروف صعبة أثرت كثيراً على الانطلاقة الجيدة له في بداية الموسم، وأسهمت بقوة في هذا التراجع، فهناك غيابات أثرت كثيراً في منظومة الفريق، مثل الظهير الأيمن محمد برغش ولاعب الدفاع سالم سلطان ولاعب ارتكاز خط الوسط سلطان الغافري ولاعب الوسط الشاب أحمد العكبري الذي نتمنى له الشفاء العاجل، ومن الصعب أن تجد بدائل قوية لتعويض هذه الغيابات الطارئة».

من جهته، أشاد القطب الوحداوي حمدان الحوسني بالمبادرة التي أعلنها رئيس شركة كرة القدم بالنادي أحمد الرميثي بدعوته جماهير النادي للاجتماع مع إدارة شركة الكرة بحضور أعضاء الجهاز الفني للفريق ومدير الفريق عبدالباسط محمد واللاعبين، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «بلا شك هي بادرة طيبة، خصوصاً أنها تحدث للمرة الأولى، ونطالب إدارة شركة الكرة والجهاز الفني للفريق بالاستماع جيداً إلى جماهير العنابي المخلصة، لأنهم هم المعنيون بأمر النادي ويهمهم عودة الوحدة إلى منصات التتويج في بطولة الدوري من جديد بعد غياب استمر 10 سنوات، والجماهير لم تبخل بجهد أو تضحية ممكنة في دعم الفريق طوال هذه السنوات، وبالفعل الكل يلمس أن هناك أخطاء كثيرة في الفريق خلال المباريات الأخيرة، وهناك علامات استفهام على المدير الفني ريجيكامب في اختيار التشكيل والتغيير أثناء المباريات، ونتمنى أن يضع الجميع الحلول المناسبة لما يحدث حتى لا يبتعد الفريق أكثر عن المنافسة، خصوصاً أن الفريق مازال قريباً منها».

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نقاط فقدها الوحدة خلال المباريات الأربع الأخيرة من عمر المنافسة في الدوري.