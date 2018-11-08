كايزر يرحل عن الجزيرة بعد تلقيه عرضاً مالياً مغرياً من لشبونة

المصدر: أبوظبي ـــ الإمارات اليوم

أكد مصدر بنادي الجزيرة أن المدير الفني لفريق الكرة، الهولندي مارسيل كايزر، قدم استقالته أمس، إلى مجلس إدارة شركة كرة القدم بالنادي، واعتذر عن عدم الاستمرار في تدريب الفريق، بعد أن وافق على العرض الرسمي الذي قدمه له نادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي لقيادة تدريب فريقه اعتباراً من الأسبوع المقبل.

وقال المصدر لـ«الإمارات اليوم»: «قبلت شركة كرة القدم بنادي الجزيرة استقالة المدير الفني للفريق الأول، الهولندي مارسيل كايزر، من تدريب الفريق، بعد أن وافق على تدريب فريق سبورتنغ لشبونة البرتغالي الذي قدم عرضاً مالياً كبيراً للمدرب لقبول المهمة وتقديم استقالته من تدريب الجزيرة».

وأضاف المصدر «وفقاً للعقد المبرم بين نادي الجزيرة والمدير الفني للفريق الأول مارسيل كايزر قام الأخير بدفع قيمة الشرط الجزائي لفسخ التعاقد من طرفه والبالغة نصف مليون يورو».

وأشار المصدر إلى أن مجلس إدارة شركة كرة القدم قرر تعيين مساعد مدرب الفريق الحالي الهولندي داميان هيرتوغ، مدرباً مؤقتاً، لحين البحث عن بديل.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة القدم بنادي الجزيرة، محمد سيف السويدي، على حسابه في «تويتر»: «نتمنى التوفيق لكايزر في مكانه الجديد، ونشكره على الفترة التي قاد فيها فريق الجزيرة».

ومن المنتظر أن يقود المدير الفني المؤقت داميان هيرتوغ تدريب الفريق في السادسة من مساء اليوم بملعب قصر الإمارات استعداداً لمباراة النصر، الإثنين المقبل، في الجولة الخامسة لبطولة كأس الخليج العربي على استاد محمد بن زايد.