الحوسني: التشفير لم يحقق الهدف منه.. وإلغاؤه كان مطلباً جماهيرياً

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

قال عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي الوحدة، الدكتور جمال الحوسني، إن إلغاء تشفير مباريات دوري الخليج العربي جاء في وقته، وأثلج صدور الجميع من جماهير ومسؤولين في الأندية على حد سواء، وقال الحوسني، لـ«الإمارات اليوم»: القرار يأتي لإكمال الخطوات التي تتخذها القيادة الرشيدة دائماً لدعم الكرة الإماراتية خصوصاً، والرياضة عموماً، وأعتقد أن إلغاء التشفير كان مطلباً حيوياً للجماهير في كل مكان، فهو لم يضف جديداً، ولم يؤتِ ثماره، ولم يحقق الهدف الذي من أجله اتخذ القرار، بل على العكس زاد التوتر في الشارع الكروي، وحجب رؤية الدوري عن الكثير من الناس في كل مكان.

وقال أيضاً المتحدث الرسمي باسم نادي الوحدة: التشفير حرم الكثير من الجاليات العربية متابعة الدوري، وهو ما كان سيزيد شهرة الدوري، وتعرف الجماهير العربية بسببها كل نجوم الكرة الإماراتية، كما أنه حجب الدوري عن المقيمين خارج الإمارات من المواطنين، وأيضاً الأخوة العرب الذين كانوا يتابعون الدوري في بلدانهم.

وقال «الحضور الجماهيري لن يتأثر بالتشفير، كما يتصور البعض، بل على العكس سيزيد الحضور في المدرجات، كما كان في السنوات التي سبقت قرار التشفير». وأضاف «قرار القيادة الرشيدة إلغاء التشفير دليل قوي على متابعة نبض الشارع الكروي، واستجابة للمطالب العديدة من الجماهير بإلغائه، بعد أن فقد ماهيته، وأصبح مثاراً للتعليقات والانتقادات».