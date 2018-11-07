قرعة تصفيات آسيا تضع الأبيض الأولمبي في المجموعة الرابعة

المصدر: جوني جبور- دبي

سحبت اليوم في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور، قرعة تصفيات بطولة كآس آسيا تحت 23 عاماً، والمؤهلة إلى دور الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، لتفرز نتائج القرعة عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة بجوار منتخبات السعودية والمالديف ولبنان.

وتقام التصفيات الآسيوية خلال الفترة من 22 وحتى 26 مارس 2019، على أن تحل مباريات المجموعة الرابعة التي تضم المنتخب الوطني في ضيافة المملكة العربية السعودية.

ويفتتح المنتخب الأولمبي مشواره في التصفيات بلقاء نظيره اللبناني في 22 مارس 2019، على أن يواجه بعد 48 ساعة وفي ثاني مبارياته نظيره المالديفي، قبل أن يختتم الأبيض مبارياته في 24 ذات الشهر بلقاء صاحب الضيافة شقيقه المنتخب السعودي.

ويشارك في التصفيات 44 منتخباً تم تقسيمهم على مناطقتي غرب وشرق القارة، بحيث تقام منافسات غرب القارة التي تتضمن منتخبات الغرب والجنوب والوسط مشاركة 24 منتخباً، فيما تقام منافسات شرق آسيا التي تتضمن منتخبات الشرق وآسيان بمشاركة 20 منتخباً.

واستند في توزع منتخبات منطقة غرب آسيا بأن تتضمن ستة مجموعات بحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، مقارنة بتوزيع منتخبات شرق القارة على خمسة مجموعات بحيث تتضمن كل مجموعة أربعة منتخبات.

وتنافس المنتخبات المشاركة في التصفيات سواء في منطقتي الغرب أو شرق القارة على البطاقات الـ 15 المؤهلة للنهائيات التي تقام مطلع عام 2020 في إحدى الدول التي سيتم اختيارها لاحقاً، إذ يتأهل إلى النهائيات صاحبي المركز الأول عن كل مجموعة بجانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني.