القائم يحرم الفجيرة الفوز على الوحدة

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

حرم قائم مرمى الوحدة فريق الفجيرة الفوز، بعد أن ردّ كرة سددها لاعبه محمد خلفان قبل ثوانٍ من نهاية المباراة التي جمعتهما أمس، في الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي لكرة القدم وانتهت بالتعادل 3-3. ورفع الفجيرة رصيده إلى 12 نقطة مقابل 15 للوحدة.

ومن أول محاولة للفجيرة، نجح «الذئاب» في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 15 من رأسية لقائد الفريق هلال سعيد.

وأدرك الوحدة التعادل عن طريق الأرجنتيني تيغالي في الدقيقة 27، بعد أن أكمل كرة عرضية وصلته هدية من البرازيلي ليوناردو دي سوزا. وفي الدقيقة 41، نجح طارق الخديم من قلب النتيجة وسجل الهدف الثاني. وعاد تيغالي وسجل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 57 من كرة رأسية، إثر عرضية وصلته من حسين عباس. وفرط الفجيرة بهجمات عدة كانت ستحسم النتيجة لمصلحته بشكل مبكر عن طريق البرازيلي غابرييل والفرنسي كوسوكو، وقلص محمد خلفان النتيجة للفجيرة بعد ان سجل هدف فريقه الثاني برأسية في الدقيقة 76 مستفيداً من ضربة ركنية لعبها غابرييل أيضاً.

وعاد محمد خلفان وسجل هدف التعادل من رأسية أخرى في الدقيقة 83 بعد كرة لعبها أحمد موسى، وكاد اللاعب نفسه أن يسجل هدف الفوز لفريقه لولا أن كرته ارتدت من القائم 90+5.