رفع جوائز بطولة أبوظبي للغولف إلى 7 ملايين دولار

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن مشاركة لاعبي من رابطة محترفي الغولف والجولة الأوروبية، في «بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف برعاية شركة الإمارات العالمية للألمنيوم» المقررة بالفترة من 16 إلى 19 يناير المقبل.

وتعود البطولة إلى نادي أبوظبي للغولف للعام الـ14 لتقام ضمن جولات سلسلة رولكس المصنفة ضمن الفئة الممتازة في أجندة الجولة الأوروبية العالمية، التي ارتفعت قيمة جوائزها من أربعة إلى سبعة ملايين دولار أميركي.

وستشهد البطولة عودة الإنجليزي تومي فليتوود، بطل العالم مرتين، والحاصل على بطولة كأس رايدر، لمنافسة الأميركي داستن جونسون المصنف ثالثاً عالمياً في 19 جولة من بطولة رابطة المحترفين، في واحدة من أكبر وأهم المواجهات خلال البطولة، حيث يطمح فليتوود باللقب للسنة الثالثة، وهو إنجاز لم يحققه أي لاعب غير الألماني مارتن كايمر في أعوام (2008، 2010، 2011)، كما لم يتمكن أي لاعب من الفوز بلقب بطولة أبوظبي ثلاث مرات متتالية حتى الآن.

وبارك سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي النجاح الجديد لخطط تعزيز المكانة العالمية للعاصمة أبوظبي بانضمام البطولة إلى نخبة البطولات العالمية، وقال سموه: إن «مشاركة نخبة لاعبي الغولف في العالم وانتقال البطولة لمصاف متقدم، يعكس مسار الخطط المرسومة لاستمرارية نجاح استقطاب اهم الفعاليات الرياضية، وتسليط الضوء على أبوظبي كوجهة رياضية وعالمية حضارية، لاسيما بعد أن غدت منصة وملتقى لأهم بطولات العالم بتنوع الرياضات وبمشاركة نخبة الرياضيين، بجانب شراكاتها المتميزة مع مختلف المؤسسات والاتحادات والهيئات الرياضية العالمية، الأمر الذي يؤكد مكانتها الرائدة في الحراك الرياضي الدولي».

من جهته، قال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي نرحب بالنجمين داستن جونسون والبطل المدافع عن اللقب تومي فليتوود».