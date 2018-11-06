4 بطولات آسيوية وعالمية للتزلج على الثلج لأصحاب الهمم

المصدر: أحمد طارق - دبي

أعلن «سكي دبي» عن أربع بطولات آسيوية وعالمية للرياضات الثلجية لأصحاب الهمم، للمرة الأولى في الدولة، تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي واللجنة البارالمبية الآسيوية واللجنة البارالمبية الإماراتية واتحاد الرياضات الجليدية.

جاء ذلك، في المؤتمر الصحافي الذي عقده «سكي دبي»، أول من أمس، حيث تم الإعلان عن إقامة أربع بطولات تضم رياضتين، والتي ستبدأ ببطولة كأس آسيا لركوب ألواح التزلج على الثلج لأصحاب الهمم التي تنطلق اليوم، ثم بطولة كأس العالم لركوب ألواح التزلج على الثلج لأصحاب الهمم، في 7 و8 الجاري، أما البطولة الثالثة هي المسابقات العالمية لتزلج المنحدرات الثلجية لأصحاب الهمم في 12 و13 من الشهر نفسه، وستختتم مع بطولة كأس آسيا للتزلج على المنحدرات الثلجية في 14-15.

وستشهد فعاليات الرياضات الثلجية لأصحاب الهمم مشاركة نخبة من الرياضيين من 15 دولة، إذ تعد هذه الفعاليات الرياضية من أقوى مسابقات الرياضات الثلجية، وتأتي في المرتبة الثانية بعد الألعاب البارالمبية الشتوية وبطولة العالم من حيث الأهمية.

وتتصدر بطولة كأس العالم لركوب ألواح التزلج على الثلج لأصحاب الهمم، أهم البطولات التي ستقام في «سكي دبي»، وستشهد مشاركة رياضيين من أبرز الدول المتخصصة فيها، مثل الولايات المتحدة وأستراليا وبلجيكا واليابان والبرازيل والصين وكرواتيا.

من جهته، أكد نائب رئيس اتحاد الرياضات الجليدية، هامل القبيسي، حرص الاتحاد على مشاركة اصحاب الهمم في جميع البطولات والمسابقات الرياضية الجليدية، وقال: «لقد أثبتت هذه الفئة قدرتها على تحقيق نتائج متميزة، لذلك يسعدنا أن تستضيف الدولة أربع بطولات آسيوية وعالمية لأصحاب الهمم للمرة الأولى».

من جانبها، قالت مدير إدارة الاتصال والتسويق بمجلس دبي الرياضي سارة الصايغ: «توفر حكومة الدولة دعمها الكامل لأصحاب الهمم، ونحن فخورون بالشراكة مع (سكي دبي) لتنظيم أول فعاليات رياضات ثلجية لأصحاب الهمم في الدولة، إذ إنه لن تؤدي مثل هذه الفعاليات إلى مجرد تعزيز مكانة الدولة في مجال الرياضات الثلجية، بل إنها ترسي مثالاً يحتذى للرياضيين المحليين الذين لديهم رغبة في بناء اسم لهم في هذه الرياضة».