مهند العنزي: أترقب عودتي إلى المنتخب بشوق

المصدر: معاذ كمبال - العين

أكد مدافع فريق العين، مهند العنزي، أنه يترقب بشوق استدعاءه إلى قائمة المنتخب الوطني لكرة القدم التي ستعلن في الساعات المقبلة للمشاركة في التحضيرات التي سيجريها الأبيض استعداداً لنهائيات كأس آسيا التي تستضيفها الإمارات وتنطلق يوم الخامس من يناير المقبل، مؤكداً أنه لا يشعر على الاطلاق بالإحباط بسبب عدم استدعائه للتجمع الماضي وحديث بعض الجماهير والمحللين بأنه بات خارج الحسابات، لافتاً إلى أنه على ثقة بإمكاناته في أن يكون أساسياً مع «الأبيض» في نهائيات كأس آسيا.

وقال العنزي لـ«الإمارات اليوم»: «أترقب عودتي إلى المنتخب بشوق وأنا على يقين بأن المدرب سيستدعيني إلى المنتخب وأنا جاهز لذلك، وسأثبت للمدرب أو أي شخص آخر أنني قادر على الحفاظ على مكاني في المنتخب والعودة مجدداً إلى التشكيلة الأساسية، وأن أكون من ضمن نجوم المنتخب في كأس آسيا، لقد اجتهدت خلال المباريات السابقة مع فريقي وأديت مباريات جيدة، على الرغم من عدم مشاركتي منذ بداية الموسم كأساسي».

وكان الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب الإيطالي، ألبيرتو زاكيروني قد استبعد العنزي من التجمع الماضي بسبب فقدانه لحساسية المباريات، نظراً لعدم مشاركته مع فريق العين في مباريات الدوري منذ بداية الموسم، لكن مع عودة اللاعب لقيادة خط دفاع «الزعيم» بثبات في الجولات السابقة باتت حظوظه كبيرة في العودة للتجمع الحالي.

وتعليقاً على سؤال حول الأسباب الأساسية التي جعلت مدرب فريق العين، الكرواتي، زوران ماميتش يستبعده عن تشكيلة «الزعيم»، قال مهند العنزي: «خلال فترة المعسكر كنت مصاباً كما أن تأهيلي البدني لم يكن بالصورة الكافية، لذلك فإن المدرب فضل أن يقوم باتاحة الفرصة لبعض اللاعبين في نفس المركز على غرار سعيد جمعة ويحيى نادر لأنهما كانا جاهزين بدنياً أكثر مني، والمدرب أيضاً فضل عدم المجازفة بإشراكي قبل اكتمال تأهيلي البدني».

وحول ما إذا كان قد شعر بالإحباط بعد استبعاده من قائمة المنتخب في التجمع السابق، قال العنزي: «أنا لم ألعب أي مباراة رسمية مع فريقي، وأعتقد ان من حق المدرب أن لا يستدعيني للقائمة لابتعادي عن حساسية المباريات، من الجيد أنني استفدت من اللعب في كأس الخليج العربي في مباراتين كأساسي، ما منحني فرصة استعادة حساسية المباريات، وعاد المدرب زوران ومنحني الثقة بالمشاركة في مباريات الدوري».

وناشد مهند العنزي كل الجماهير والجاليات المقيمة على أرض الدولة بالوقوف خلف المنتخب خلال الفترة المقبلة، من أجل بث روح الثقة والحماس في اللاعبين، وقال: «المنتخب يمثل كل شخص يعيش على أرض هذه الدولة، ونتمنّى أن نتلقى الدعم والمساندة في كل المباريات التي نخوضها في كأس آسيا، وأن تكون المدرجات مملوءة بالجماهير المحبة للمنتخب، وأن نكون كلاعبين في أرضية الملعب عند حسن الظن».

وشارك مهند العنزي بشكل أساسي في مباراة العين وبني ياس، أول من أمس، بالجولة التاسعة من دوري الخليج العربي، التي أنتهت بفوز العين بهدفين نظيفين.

واستعاد فريق العين عافيته وحقق فوزاً مهماً بعد أن عاد مدربه الكرواتي زوران ماميتش لأسلوبه التقليدي بالاعتماد على طريقة 4-2-3-1، بدلاً عن 3-4-2-1 التي لعب بها في الجولة قبل الماضية أمام فريق الشارقة، والتي فتحت العديد من الثغرات في خط دفاع الفريق وكلفته الخسارة بهدفين لهدف لكن عودته لطريقته التقليدية ساعدت الزعيم على الفوز في لقاء بني ياس.

وخلال مجريات المباراة قدم لاعبو فريق الزعيم أداء مقنعاً مع سلاسة في نقل الكرة وبتحركات ممتازة، خصوصاً عبر الأطراف وهي الطريقة التي منعت دفاع السماوي من التقدم، كما أسهمت في فصل خط هجومه عن وسطه الذي خاض معظم فترات المباراة مدافعاً واضطر للعب الكرات الطويلة خلف مدافعي فريق العين، في محاولة للوصول لمرمى الحارس خالد عيسى.

- أنا على يقين بأن

المدرب سيستدعيني

إلى المنتخب

وجاهز لذلك.

- سأثبت للمدرب أنني قادر على الحفاظ على مكاني في المنتخب والعودة مجدداً إلى التشكيلة الأساسية.