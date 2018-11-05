نيغريدو يُعيد «النصر» للعميد

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

واصل اللاعب الإسباني نيغريدو تألّقه مع النصر، وقاد فريقه للعودة إلى الانتصارات، بعد تعادلين أمام الوحدة والإمارات، وذلك بعدما حمل شارة القيادة للمرة الأولى في فريقه أمام الظفرة، أمس، التي انتهت بفوز النصر بهدفين دون مقابل في الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي.

وأحرز نيغريدو الهدف الأول في الدقيقة 28، بينما تكفّل مدافع الظفرة خالد الدرمكي بالهدف الثاني، بعد أن حوّل الكرة في مرماه بالدقيقة 43، وارتفع رصيد النصر إلى 11 نقطة، بينما توقّف رصيد الظفرة عند النقطة التاسعة.

واستغل النصر تراجع الظفرة الكبير في وسط ملعبه ليسيطر على مجريات المباراة، وترجم هذه الأفضلية بالهدف الأول من هجمة منظمة وصلت إلى نيغريدو، الذي انفرد بحارس مرمى الظفرة خالد السناني، ولم يتوانَ في تسجيل هدف النصر الأول وهدفه الشخصي السابع في البطولة. ومن هجمة منظمة أخرى لفريق النصر في الدقيقة 43 وصلت الكرة إلى جاسم يعقوب، من الجانب الأيسر لعبها عرضية اصطدمت بقدم مدافع الظفرة خالد الدرمكي، لتعانق الشباك معلنة عن هدف العميد الثاني.