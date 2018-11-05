«الأولمبياد الخاص» يشارك في فعالية «ألعاب الإنفينيتي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شارك الأولمبياد الخاص الإماراتي في فعالية «ألعاب الإنفينيتي»، بالتعاون مع مدرسة سان ماركي بدبي، التي تهدف إلى خلق بيئة تضم جميع أصحاب الهمم من جميع أنحاء الإمارات، للمشاركة مع الأشخاص من غير أصحاب الهمم في منافسات رياضية مختلفة وألعاب رياضية عدة، في خطوة لتفعيل الفعاليات المجتمعية والرياضية.

واشتملت المنافسات الرياضية على: (الجمباز وألعاب القوى وسباقات المضمار والميدان)، وعاش خلالها الحضور تجربة فريدة ومختلفة، أثبت من خلالها أصحاب الهمم (ذوي الإعاقة الذهنية) قدراتهم الرياضية الفائقة، التي لا تختلف عن قدرات الأشخاص من غير أصحاب الهمم.

تجاوز عدد المشاركين في المنافسات 300 لاعب ولاعبة، وبمشاركة واسعة من أولياء الأمور في هذه المنافسات، لدعم أبنائهم ودعم مبادئ الدمج والمساواة وزرعها في نفوس أبنائهم، التي تعدّ من أهم محركات حركة الأولمبياد الخاص، الرامية إلى خلق الفرص المختلفة، لتسمح لأصحاب الهمم بالمشاركة والدمج المجتمعي، وإعطاء الفرصة للآخرين بالتعرف إليهم وإلى قدراتهم.

وتعدّ منافسات «الإنفينيتي» الأولى من نوعها في نطاق شراكات الأولمبياد الخاص الإماراتي مع قطاع التعليم الخاص في إمارة دبي بشكل خاص، ودولة الإمارات بشكل عام، التي لها أهمية كبيرة في جانب المسؤولية المجتمعية المترتبة على جميع المؤسسات في الدولة، وتبرز أهميتها لدى القطاع التعليمي، الذي يغرس في نفوس الطلبة والطالبات أهمية خلق مجتمع شمولي للجميع، وأن هناك مسؤولية مجتمعية تترتب على جميع أفراد المجتمع يجب أن يؤديها الجميع.

وقال المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي، طلال الهاشمي، في تصريحات صحافية: «نتوجه بالشكر لمدرسة سان ماركي - دبي على تعاونها البناّء وتنظيمها المتميز لهذه المنافسات، التي تحقق النتائج المطلوبة في تنفيذ الخطوات الاستراتيجية لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، المتمثلة في تنظيم المنافسات الرياضية على مدار العام، بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، لدعم تمكين الرياضيين، ورفع المستوى الفني بشكل مستدام».

من جهته، قال مدير مدرسة سان ماركي، مورفي: «الهدف من الألعاب هو إنشاء منصّة للمساواة، وإعطاء الرياضيين من جميع القدرات الرياضية فرصة للتألق».

وحصل نادي العين للمعاقين على لقب «أبطال ألعاب الإنفينيتي»، وتم تسليمهم درع التكريم خلال حفل ختام الألعاب. وتأتي سلسلة مشاركات منتخب الإرادة للأولمبياد الخاص، ضمن الخطة التنفيذية للمشاركة المجتمعية الفاعلة في مختلف المنافسات الموحّدة، وخلق الفرص المختلفة للاعبين، لصقل مهاراتهم وفتح المجال أمامهم للاندماج مع جميع فئات المجتمع.