الزرعوني يهدي الإمارات الذهبية الأولى في بطولة العرب للشطرنج

المصدر: تونس - الإمارات اليوم

حقق لاعب منتخب الشطرنج، سعود الزرعوني، أول ميدالية ذهبية للإمارات في بطولة العرب للمراحل السنية والمقامة حالياً بمدينة الحمامات بتونس، ليحصد سعود لقب بطل العرب لفئة تحت 10 سنوات للعام الثاني على التوالي.

وحسم الزرعوني اللقب مبكراً قبل جولتين من الختام، إلا أنه واصل تقدمه في البطولة من خلال الفوز بالمباريات ووصل إلى رصيد 6.5 نقاط، ليبتعد عن الوصيف الليبي عمر صلاح بنقطتين.

وتنتظر البعثة تحقيق ميداليات جديدة مع اقتراب البطولة من الجولات الأخيرة، خصوصاً أن معظم اللاعبين في دائرة المنافسة على المراكز الثلاثة الأولى، ففي فئة تحت ثماني سنوات، يدخل سالم جاسم دائرة المنافسة على الميداليات قبل جولة من الختام حيث سجل 5.5 نقاط، وإن كان الجزائري يحيى شيلي قد حسم الذهبية وينافس لاعبنا على المركز الثاني والميدالية الفضية مع لاعبين من الجزائر واليمن.

ويواصل خليفة خالد تقدمه في فئة تحت 12 سنة بعدما سجل 5.5 نقاط في سبع جولات ويسبقه في الترتيب الجزائري عبدالجليل بيدي، بفارق نصف نقطة، ولاتزال أمام اللاعب جولتان لتعديل وضعه والمنافسة على الذهبية، وتشهد فئة تحت 14 سنة سيطرة إماراتية حيث يعتلي القمة محمد سعيد اليليلي برصيد 5.5 نقاط ويليه عمار السدراني برصيد خمس نقاط، والأمل كبير في أن يواصل اللاعبان التقدم نحو الذهبية والفضية.

ويدخل سالم أحمد سالم دائرة المنافسة على الصدارة في فئة تحت 16 سنة محتلاً المركز الثاني برصيد خمس نقاط في سبع جولات، ويتساوى معه الأردني لؤي سمير ويتقدم الترتيب الجزائري لاميني برهاني بست نقاط.

وينافس سلطان الزعابي على صدارة فئة تحت 18 سنة في البطولة برصيد 5.5 نقاط متساوياً مع التونسي محمد نوالي، وينفرد علي عبدالعزيز بقمة مسابقة تحت 20 سنة، برصيد 5.5 نقاط وبفارق نصف نقطة عن الوصيف. وعلى مستوى البنات تقترب وافية درويش من تحقيق ميدالية ملونة بعدما وصلت إلى 6.5 نقاط في ثماني جولات، متساوية مع اللاعبة العراقية نبأ سامي، وتحتاج للفوز في الجولة الأخيرة لضمان الحصول على الفضية، بعدما حسمت الميدالية الذهبية الجزائرية لينا ناصر التي لم تخسر في أية مباراة بالبطولة.

- عدد كبير من لاعبي

المنتخب في دائرة

المنافسة ويقتربون

من تحقيق ميداليات

جديدة.