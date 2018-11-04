تتويج خورفكان بطلاً للنسخة الأولى لكأس شباب الصالات

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

توّج فريق خورفكان بطلاً للنسخة الأولى من بطولة كأس الشباب لكرة الصالات، بعد فوزه على البطائح في المباراة النهائية مساء أول من أمس، على ملعب صالة ناشئة الشارقة في واسط، وبنتيجة 3-1.

وحل فريق الظفرة ثالثاً بعد فوزه على مليحة 3-1، يذكر أن النسخة الأولى من هذه الكأس شهدت مشاركة ثمانية فرق ولعبت بنظام التجمع. وخلال حفل الختام، قام خالد عيسى المدفع الأمين العام المساعد في الهيئة العامة للرياضة، وحمد سالم بن حمودة الكتبي نائب رئيس المجلس الاستشاري في الشارقة ورئيس نادي البطائح، وعمران عبدالله النعيمي امين سر عام اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، وعدد من الحضور

بتتويج الفائزين.

وتوّج عبدالله النقبي من خورفكان بجائزة افضل لاعب، وقبلها توج أيضاً بجائزة نجم المباراة النهائية، وحصل محمد ضرار من مليحة على جائزة الهداف، ونال حارس الظفرة إيهاب طلعان جائزة افضل حارس وحصل فريق اتحاد كلباء على جائزة الفريق المثالي.