العين يريد مصالحة جمهوره ويخشى عناد بني ياس

المصدر: معاذ كمبال - العين

يدخل فريق العين، اليوم، اختباراً صعباً، حينما يستضيف بني ياس الساعة السابعة والنصف مساء على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، في وقت ستكون فيه أنظار جماهير الفريق متجهة نحو التشكيلة التي سيدفع بها المدرب الكرواتي زوران ماميتش، على أمل العودة للطريقة القديمة «التقليدية» التي يلعب بها، والتي منحته الموسم الماضي فرصة الفوز بالثنائية.

وسقط «الزعيم» في الجولة الماضية أمام الشارقة، ليتسع الفارق مع الملك المتصدر إلى أربع نقاط، حيث يمتلك العين 16 نقطة، لكن مباراته لن تكون سهلة أمام بني ياس المعروف بعناده وقوته وبكثرة تعادلاته (أربعة) مقابل انتصارين وهزيمتين، وآخر فوز له كان في الجولة الماضية على حساب الظفرة.

ويدرك المدرب أنه لا بديل عن الفوز من أجل مصالحة جماهيره، كما أن ذلك سيبقيه في خضم المنافسة على الاحتفاظ بلقبه في الدوري، والفوز أيضاً قد يكون رسالة اطمئنان له وللاعبيه الأجانب على مستقبلهم مع الفريق.

وتشهد صفوف العين عودة محمد عبدالرحمن، بعد انتهاء عقوبة الإيقاف التي حرمت فريقه من جهوده في المباراة الماضية.

ويدخل بني ياس صاحب المركز السابع برصيد 10 نقاط اللقاء، وهو يتطلع لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية، بعد فوزه الثمين في الجولة الماضية على حساب الظفرة بهدفين لهدف، منحا الفريق جرعة معنوية كبيرة للاستمرار في حصد النقاط، ويدرك لاعبو «السماوي» أن الخروج ولو بنقطة واحدة من استاد هزاع بن زايد، سيكون بمثابة الفوز، لكونه سيزيد ثقة اللاعبين بأنفسهم ومقدرتهم على المنافسة على أحد المراكز المتقدمة.

الغيابات

العين: لا توجد.

بني ياس: أحمد دادا، وفواز عوانة، وأحمد الشامسي، وحسن المحرمي.

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