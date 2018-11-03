ليما: يعتبرونني لاعباً سيئاً عندما لا أسجل

المصدر: أحمد طارق - دبي

أعرب لاعب الوصل، البرازيلي فابيو ليما عن سعادته بإحرازه ثلاثة أهداف، أسهم من خلالها في فوز «الإمبراطور» على الفجيرة 6-3، أول من أمس، في الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي، مستغرباً من تقييم بعض المشجعين والمحللين له عندما لا يسجل أهدافاً، على الرغم من سوء التوفيق الذي واجهه في المباريات الماضية، على حد تعبيره.

وقال ليما في تصريحات صحافية، إن تراجع معدل الأهداف التي أحرزها مع الوصل في بداية الموسم، أمر يحدث لأي لاعب، موضحاً: «لا أعتقد أنني بدأت متأخراً، وأن بدايتي في الموسم الجاري بعد مرور ثماني جولات من دوري الخليج العربي، وأرى أنني كنت أبذل جهداً كبيراً في المباريات الماضية، ولكن لم يحالفني التوفيق في احراز الأهداف بالمعدل المرتفع الذي تعوده الجمهور في المواسم الأربعة الماضية، وبصفة عامة هذه هي كرة القدم، أحياناً يظهر اللاعب بشكل جيد، وفي بعض الأوقات الأخرى لا يظهر بالمستوى الذي ينتظره منه الجمهور».

وأضاف: «عندما ألعب ولا أحرز أهدافاً، يبدأ البعض في الحديث عن أنني لاعب سيئ، رغم أنني أرى أنني حاولت كثيراً، ولكن التوفيق كان غائباً عن الفريق بالكامل، وليس عني أنا فقط، بينما عندما أحرزت ثلاثة أهداف أول من أمس في مرمى الفجيرة، أصبحت لاعباً جيداً، وبالنسبة إليّ لا أنظر إلى الأمور بهذه الطريقة، وأرغب دوماً في الظهور بشكل جيد، وإحراز الأهداف، ومساعدة الفريق على تحقيق الانتصارات».

وعن رؤية اللاعبين لدور المدرب حسن العبدولي، وإذا كان الفريق من مصلحته استمرار المدرب حتى نهاية الموسم، قال: «العبدولي مدرب جيد، ويساعد اللاعبين كثيراً، ونحن نساعده، لأننا أسرة واحدة، ومصلحتنا جميعاً أن يحقق الوصل الانتصارات، وأن نظهر بشكل جيد».

وختم فابيو ليما تصريحاته بالحديث عن مباراة الوصل المقبلة في الدوري أمام الجزيرة، وقال: «يجب أن نواصل الأداء الجيد، نعلم أنها مباراة صعبة، ولكننا يجب أن نلعب من أجل الفوز، حتى نواصل التقدم في لائحة ترتيب دوري الخليج العربي».