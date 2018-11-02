فوز مسافي وتعادل خورفكان والحمرية في كأس رئيس الدولة

المصدر: محمد فاضل – دبي

فاز مسافي على دبا الحصن في المباراة التي اقيمت على ملعب الاخير بنادي دبا الحصن وسجله اللاعب الايفواري بالي جوني في الدقيقة 60 من المباراة التي اقيمت مساء اليوم ضمن الجولة الخامسة والاخيرة من الدور التمهيدي لكاس رئيس الدولة، بينما تعادل خورفكان والحمرية بنتيجة 3-3، في المباراة التي اقيمت مساء اليوم باستاد صقر بن محمد القاسمي في خورفكان، حيث سجل اهداف خورفكان مايد راشد المسماري في الدقيقتين 46،59، وسجل خالد المازمي 78، بالمقابل سجل اهداف الحمرية محمد ناصر المسماري 55،71، وسالم سعيد ال علي 85. وبالرغم من خسارة دبا الحصن، الا انه تأهل لدور الـ 16 للبطولة بعد ان تصدر مجموعته بـ 9 نقاط، يليه الحمرية 7، ثم مسافي 6، ثم خورفكان 4، والعربي بالمركز الاخير 3نقاط.