المصدر: دبي-الامارات اليوم.

سيارة

اضطر أحد لاعبي الدوري لشراء سيارة صغيرة الحجم للانتقال بها من دبي إلى ناديه البعيد عن سكنه، لتوفير المال بعد أن لاحظ استهلاك سيارته السابقة للبترول بصورة كبيرة، بسبب طول المسافة التي يقطعها بشكل يومي.

تدريب

سمح نادٍ في دوري الخليج العربي لحارسه السابق بالتدريب مع الفريق إلى حين اتفاقه مع نادٍ آخر يلعب له هذا الموسم، لكن مسؤولي النادي اشترطوا عدم حضوره المران الأساسي والأخير قبل المباريات؛ لضمان التركيز بين اللاعبين والطاقم الفني.

اشتباك

تعرّض لاعب بفريق ضمن أندية دوري الخليج العربي لموقف محرج بعدما رفض موظفو أمن الملعب السماح له بالدخول مرة أخرى إلى الاستاد، بعد أن خرج وانتهى من المباراة، وكان الأمر سيتطور إلى اشتباك.

مكافآت

يدرس أحد أندية الدوري تقديم مكافآت مالية مجزية للاعبي الفريق والجهازين الفني والإداري لتحفيزهم على النتائج الإيجابية، والمستوى الفني المميز الذي ظهر به الفريق هذا الموسم.

«تويتر»

فتح عضو مجلس إدارة في أحد الأندية حساباً على «تويتر»، للرد على انتقادات الجمهور، بسبب تراجع نتائج الفريق، إذ وجد تفاعلاً كبيراً من المشجعين، الذين أبدوا سعادتهم بوجود تفاعل من إدارة النادي والرد على استفساراتهم.

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