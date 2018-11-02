مدرب بني ياس: علينا استغلال «نشوة الفوز الثاني» في المباريات المقبلة

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

قال مدرب فريق بني ياس، الكرواتي كرونوسلاف جوريتش، إن الأهم بالنسبة له هو تحقيق الفوز على الظفرة في الجولة الثامنة، ولو أن الأداء لم يكن مقنعاً للفريق، مشيراً إلى «ضرورة استغلال نشوة الفوز الثاني في الدوري خلال المباريات المقبلة».

وكان بني ياس قد احتفل بفوزه الثاني في الدوري على حساب ضيفه الظفرة بنتيجة 2-1، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط، مقابل تسع نقاط للظفرة.

وأكد المدرب في المؤتمر الصحافي: اللاعبون شعروا بضغط نفسي كبير بسبب عدم تحقيق الفوز في المباريات السابقة، وشعرت خلال المباراة وكأن كل واحد فيهم يحمل فوق ظهره 500 كلغ.

وأضاف: أبارك للاعبين على النقاط الثمينة التي انتزعها الفريق من منافس قوي حقق الفوز على الوحدة برباعية على هذا الملعب من قبل، ولكن قبل كل ذلك يتعين علينا استكمال العمل خلال الفترة المقبلة، واستغلال حالة النشوة التي يعيشها الفريق في الموسم الحالي لتقديم الأفضل في الجولات التالية.

من جانبه قال مدرب الظفرة فوك رازوفيتش إن الإرهاق أثر في اللاعبين، وأسهم في خسارة المباراة، مشيراً في المؤتمر الصحافي: المباراة كانت في متناول الظفرة الذي كان قادراً على حسم نقاطها بعد العودة وإدراك التعادل، لكن هدف بني ياس المفاجئ خلط الأوراق ومنح المنافس الأفضلية.

وشدد حارس بني ياس فهد الضنحاني على أن هدف الظفرة غير صحيح، قائلاً إن رأسية راشد مهير لم تتخط خط المرمى، منتقداً تسرع الحكم المساعد في الإشارة إلى أنها هدف.