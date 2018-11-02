فتوحي يحرم الجزيرة فرحة الفوز.. ومبخوت يعود إلى التهديف

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

حرم فريق دبا الفجيرة ضيفه الجزيرة، أمس، الفوز والتقدم في مقدمة ترتيب دوري الخليج العربي، بعد أن فرض عليه التعادل 3-3، ضمن الجولة الثامنة من هدف قاتل لنجمه المغربي، إدريس فتوحي، في الدقيقة 94، ليصبح رصيد الجزيرة 16 نقطة، في المقابل لدى دبا أربع نقاط في قاع الدوري.

واستعاد علي مبخوت حاسة التهديف، بعد أن تقدم للجزيرة في الدقيقة التاسعة، مستفيداً من عرضية البرازيلي ليوناردو.

وضيّع محمد فوزي على دبا فرصة تسجيل التعادل بعد تصديه الرائع لهجمة خطرة من «النواخذة» في الدقيقة 17. وبعدها ضاعت على الجزيرة فرصة هدف جديد (21)، عندما سدّد عبدالله رمضان في القائم.

وجاء هدف التعادل لدبا عن طريق درويش محمد (29)، بعد تسديدة صاروخية من خارج الجزاء استقرت في الزاوية الصعبة. واستفاد علي مبخوت من التمركز الخاطئ لدفاع دبا، وسجل ثاني أهدافه (31)، بعد أن أكمل كرة ارتدت من حارس مرمى دبا، محمد الرويحي، قبل أن ينفرد بالمرمى. وأعاد دبا المباراة لنقطة الصفر، بعد تسجيله هدف التعادل عن طريق الكيني، مسعود جمعة، بعد مناولة عرضية من ياسين البخيت (41)، وتصدى حارس الجزيرة، علي خصيف، إلى كرة خطرة من دبا، كانت في طريقها للمرمى في الدقيقة 52.

وردّت العارضة كرة سددها الغاني اسانتي، بعد تدخل الحارس الرويحي، ردّ عليها إدريس فتوحي بتسديدة قوية أبعدها علي خصيف. وسجل الجزيرة هدفه الثالث عن طريق خلفان مبارك (62)، الذي استفاد من كرة عرضية لعبها الغاني اسانتي. وبالعودة لتقنية «الفار» ألغى حكم المباراة هدفاً للجزيرة سجله البرازيلي، ليوناردو بيريرا، في الدقيقة 71، وكان يمكن للنتيجة وقتها أن تصبح 4-2، لتعود إلى 3-2 بعد إلغاء الهدف. في المقابل رد قائم الجزيرة كرتين قويتين سددهما ياسين البخيت (73 و81). وفي النهاية المباراة أجهض دبا حلم الضيف في تحقيق الفوز، حين سجل المغربي فتوحي هدف التعادل (94).