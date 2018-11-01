11 دولة إفريقية تنضم إلى الألعاب العالمية «أبوظبي 2019»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص «الألعاب العالمية أبوظبي 2019» أن 11 دولة إفريقية جديدة، وقعت للانضمام إلى برنامج الأولمبياد الخاص، كما ستشارك أيضاً في الألعاب العالمية، التي تقام فعالياتها في مارس 2019.

وقد تم تأسيس برامج جديدة للأولمبياد الخاص في كل من بوروندي، والرأس الأخضر، والكونغو (برازافيل)، وغينيا، وغينيا بيساو، وغينيا الاستوائية، ومدغشقر، وموزمبيق، ونيجر، وتشاد، وجنوب السودان.

وكانت اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص «الألعاب العالمية» قد نظمت وأدارت ورشة عمل، خلال الأسبوع الماضي، في العاصمة الكينية نيروبي، بهدف تعريف الدول المنضمة حديثاً بحركة الأولمبياد الخاص، وفعاليات الأولمبياد الخاص المقبلة.