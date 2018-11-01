34 حافلة تنقل الجماهير لحضور «كلاسيكو» الهلال والمريخ في أبوظبي

المصدر: معاذ كمبال - دبي

كشف عضو النادي السوداني بمدينة العين مسؤول تسيير حافلات نقل الجماهير لحضور مباراة «كلاسيكو» الهلال والمريخ في أبوظبي، مجدي عبدالله، عن تسجيل أعداد كبيرة من الأسر للتوجه إلى العاصمة أبوظبي عقب صلاة الجمعة، مشيراً إلى أن 34 حافلة ستتولى مهمة نقل الجماهير، متوقعاً أن يبلغ التسجيل ذروته مساء اليوم، نظراً إلى الفعاليات التي يقيمها النادي بشكل أسبوعي لأبناء الجالية في مدينة العين.

وقال مجدي عبدالله، لـ«الإمارات اليوم»، إن «كل الترتيبات لنقل الجماهير اكتملت، وإن هناك مقترحاً بفصل جماهير الهلال عن المريخ، لتجنب أي مشاحنات يمكن أن تحدث بين الطرفين، في حين ستكون هناك حافلات مخصصة للعائلات فقط، بهدف منح الخصوصية للأسر التي ترغب في الذهاب لحضور المباراة، مؤكداً في الوقت نفسه أن الباب مفتوح لكل الجاليات، وليس حكراً على السودانيين فقط».

وأضاف أن «الجماهير ستحصل على قمصان خاصة بالمباراة، بجانب شالات وعلمي السودان والإمارات، كما سيتم تقديم المياه والعصائر»، موضحاً أن «كل الحافلات ستتحرك من أمام النادي السوداني لسهولة التوجه إلى أبوظبي، بجانب توافر مواقف السيارات الخاصة».

وأشار عبدالله، إلى أنه طلب زيادة عدد الحافلات إلى 12 بدلاً من ثماني حافلات، بسبب الأعداد الكبيرة للجالية السودانية في مدينة العين، مقارنة ببقية مدن وإمارات الدولة.

بدوره، ناشد مسؤول تسيير حافلات النقل الجماهير في رأس الخيمة، جمال عبيد، الراغبين في حضور المباراة، بالحضور المبكر لتفادي الازدحام المتوقع، والوصول إلى ملعب المباراة في وقت مبكر، مؤكداً أنه على تنسيق مع جميع المشرفين في مدن وإمارت الدولة المختلفة، من أجل إنجاح الحدث من الناحية الجماهيرية ورد الجميل للشعب الإماراتي في «عام زايد».

وستتحرك الحافلات من كل إمارات الدولة، وتم تخصيص ثماني حافلات ستتحرك من النادي السوداني في مدينة العين، وخمس حافلات من عجمان ستتحرك من مقر النادي السوداني بجانب «السفير مول» في منطقة النعيمية، كما أن هنالك خمس حافلات ستتوجه من دبي موزعة من أمام مقهى الفنانين بالممزر ومطعم أبوالعباس في الكرامة، إضافة إلى مركز اللولو للتسوّق في منطقة محيصنة، وثلاث حافلات من منطقة العزب.

وستتوافر خمس حافلات أيضاً في الشارقة، وتحديداً من أمام مسجد الملك فيصل بمنطقة المحطة، في حين ستتحرك ثلاث حافلات من إمارة الفجيرة، سيتم تحديد موقع التجمع خلال الساعات المقبلة، كما ستتحرك ثلاث حافلات من إمارة أم القيوين، وواحدة من مدينة حتا، بينما ستتوافر أربع حافلات من النادي السوداني في إمارة رأس الخيمة، وسيكون موعد تحرك الأخيرة في الساعة الواحدة ظهراً.

ويفتح الملعب أبوابه للجماهير في الساعة الرابعة عصراً، وحددت اللجنة المنظمة للمباراة البوابات (9-10-11-12-17) لدخول جماهير الهلال، وستكون بوابتا (10-11) للعائلات. فيما ستدخل جماهير المريخ من بوابات (21-26-27-28-29)، وستكون بوابتا (27-28) للعائلات.

وتنتظر جماهير «الكلاسيكو» العديد من المفاجآت خارج الملعب، من خلال العروض الاحتفالية، وتنظيم بعض المسابقات الخاصة، في حين سيكون هنالك سحب على سيارتين و60 جهازاً إلكترونياً داخل الملعب، عبر تذاكر الدخول، بينما سيتم توفير مياه الشرب أمام البوابات، وتوفير حافلات خاصة لنقل الجماهير إلى ملعب المباراة من استاد مدينة زايد، نظراً إلى قلة توافر مواقف السيارات في المنطقة المحيطة بملعب المباراة.

أعداد حافلات الجماهير

دبي: 5

العين: 8

الشارقة: 5

عجمان: 5

رأس الخيمة: 4

الفجيرة: 3

أم القيوين: 3

حتا: حافلة واحدة

مجدي عبدالله:

«الجماهير ستحصل

على قمصان خاصة

بالمباراة، بجانب

شالات وعلمي

السودان والإمارات».