4 مواجهات في ختام تمهيدي كأس اليد اليوم

المصدر: جوني جبور - دبي

يسدل الستار، في الخامسة من عصر اليوم، على الدور التمهيدي لمسابقة كأس الإمارات لكرة اليد لمرحلة الرجال، بإقامة أربع مباريات، على أن تشهد مباراتا المجموعة الأولى حلول بني ياس ضيفاً على النصر، ويستضيف الشارقة الوحدة، وفي المجموعة الثانية يستضيف الوصل جاره شباب الأهلي، في قمة المجموعة، فيما يستضيف العين الظفرة بهدف حسم المركز الثالث.

وبشعار السجل الخالي من الهزائم، يسعى حامل اللقب (الشارقة) في لقاء الوحدة إلى تأكيد صدارة فرق المجموعة الأولى، وتحقيق انتصارٍ يضمن للملك الارتقاء إلى النقطة 23، وتقابلها طموحات العنابي لتحقيق انتصارٍ يضمن له رد اعتبار خسارته من الشارقة في ختام ذهاب التمهيدي «15-29»، وبلوغ النقطة 13.

وفي ثانية المباريات، يتسلح النصر صاحب النقطة 18 بعاملي الأرض والجمهور، لتجديد انتصاره على بني ياس، وفرض نفسه شريكاً على المركز الأول شريطة تعثر الشارقة أمام الوحدة.

وفي قمة المجموعة الثانية، ورغم حجز شباب الأهلي والوصل مقعديهما مبكراً للمربع الذهبي كأول وثاني المجموعة، إلا أن كلا الفريقين يتطلع إلى فوزٍ معنوي، إذ يطلبها الإمبراطور بشعار رد اعتبار خسارته في ختام ذهاب الدور التمهيدي أمام شباب الأهلي «25-27»، الذي سيضمن للفهود الارتقاء إلى النقطة 14، وتقابلها طموحات مشروعة لشباب الأهلي صاحب المركز الأول والنقطة 14 في تأكيد صدارته وتحقيق انتصارٍ يضمن له بلوغ النقطة 17. وفي مباراة متقاربة يطلب العين صاحب النقطة التاسعة، وضيفه الظفرة صاحب النقاط السادسة، مسك ختام المشاركة في البطولة، بعد أن ودعا المنافسات من دوري المجموعات.