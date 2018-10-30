كأس هوكي الجليد العالمي تنطلق في دبي غداً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق، غداً، بطولة كأس خارلاموف لهوكي الجليد العالمي، برعاية مجلس دبي الرياضي، وتعد أكبر بطولة هوكي جليد في الإمارات، وتقام في حلبة الجليد بمول دبي، وتستمر حتى الجمعة المقبل.

تم الإعلان عن تفاصيل البطولة، خلال المؤتمر الصحافي، أمس بمقر مجلس دبي الرياضي، وتحدث خلاله مدير إدارة الفعاليات الرياضية بالإنابة في مجلس دبي الرياضي، غازي المدني، ونائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجليدية، حميد القبيسي، ونائب القنصل في القنصلية العامة للاتحاد الروسي في دبي، إليا رايفسكي، ورئيس نادي الإمارات لهوكي الجليد، فلاديمير بوردون.

ويلتقي في السابعة من مساء غدٍ المنتخب الوطني مع الفريق الروسي، كما يلتقي في الساعة التاسعة فريق كندا مع فريق نجوم أوروبا الشمالية لاتفيا والسويد، ويشارك في البطولة أشهر لاعبي هوكي الجليد في العالم، يتنافسون ضمن أبرز فرق هوكي الجليد، وهي: فريق روسيا، فريق كندا، وفريق نجوم أوروبا الشمالية التي يجمع دولتي لاتفيا والسويد، بالإضافة إلى فريق المنتخب الوطني لهوكي الجليد.

ويشارك في البطولة نجم هوكي الجليد، الأسطورة الروسي فاليري كامينسكي، الذي حصل على ثلاثة ألقاب في بطولة العالم لهوكي الجليد، وذهبية الألعاب الأولمبية الشتوية، كما يشارك أندري نيكوليشين، الذي سجل هدف الفوز لروسيا في بطولة العالم عام 1993، وتلعب معه نخبة من نجوم اللعبة مثل ألكسندر خارليموف، ومكسيم بتروف، وإيجور ميخائيلوف.