الإمارات يتعاقد مع البرازيلي مارسيلو مديراً فنياً للمراحل السنيّة

المصدر: محمد أبو إسماعيل – رأس الخيمة

تعاقد نادي الإمارات مع المدرب البرازيلي، مارسيلو باسوس، مديراً فنياً ومساعداً لخبير المراحل السنية، الهولندي ستيفن، في الإدارة الفنية لقطاع المراحل السنية، لتولي مهمة تطوير المواهب بالنادي.

وقال رئيس شركة نادي الإمارات لكرة القدم، محمد العوضي، في تصريح صحافي: «التوقيع مع المدرب يأتي ضمن خطة طويلة الأمد، التي أعدتها الشركة، والتي تحتاج إلى كثير من الجهد، من أجل الاهتمام بالقاعدة وبالمراحل السنية في النادي، وسيعمل مارسيلو مديراً فنياً ومساعداً لخبير المراحل السنية الهولندي ستيفن، وسيعمل كذلك على برنامج تطوير المواهب في النادي، إضافة إلى متابعة سير عمل الخطط الفنية». سبق لمارسيلو العمل في برامج مماثلة في العديد من الأندية، ويملك سجلاً حافلاً وكبيراً بالإنجازات، حيث كان هدافاً في جميع الأندية التي لعب بها، بما لا يقل عن 20 هدفاً لكل فريق، حيث لعب لأندية برازيلية مثل: سانتوس وفلامنغو وبارانا وجويايس وسبورتي هيسيفي، كما لعب لنادي رأس الخيمة في الإمارات، إضافة إلى أندية خليجية وصينية، كما يملك خبرات تدريبية عديدة، حيث درّب أندية مثل: سانتوس البرازيلي وبورتوغيزا سانتيستا البرازيلي وغيرهما.