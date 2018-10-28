النصر يصدر بيانا صحافيا تعقيبا على مشكلة إسماعيل مطر وجمهور العميد

المصدر: محمد ابو اسماعيل - دبي

أصدر نادي النصر بيانا صحافيا تعقيباً على الأحداث التي صاحبت مباراة فريق النصر الأول مع شقيقه نادي الوحدة والتي على أثرها تناولت بعض وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة خبراً يفيد عن تعرض نجم نادي الوحدة ومنتخبنا الوطني اسماعيل مطر ، لإساءة من أحد جماهير العميد وطالت أحد أفراد عائلته، وهو الأمر الذي أحدث جدلاً واسعاً في الشارع الرياضي، كما تداوله عدد كبير من الناشطين في قنوات التواصل الإجتماعي متهجمين على نادي النصر وجماهيره دون تحري الدقة حيال الواقعة.

وقال البيان الصحافي "حرصاً من نادي النصر الثقافي الرياضي على تقصي الحقائق ، وعدم التسرع في إصدار الأحكام ، وإيماناً من النادي بأن التحقيق والتحري في تلك المسائل هو حق أصيل للجهات الأمنية المختصة بذلك ، والمناط بها حماية المنشآت والتصدي للإساءات في ملاعبنا ، رغم اليقين التام لمجلس إدارة نادي النصر الثقافي الرياضي بأن جماهيرنا فوق مستوى الشبهات ولطالما ضربت أروع الأمثلة في التحلى بالروح الرياضية واحترام لاعبي الخصم وقد تجلى ذلك منذُ فترة قريبة في دعمهم وتضامنهم مع لاعب نادي الوحدة أحمد العكبري ، حيث بعد التواصل مع الجهات الأمنية المختصة اتضح بأنه لم يصدر عن جماهير نادي النصر أي إساءة تجاه نجم نادي الوحدة الخلوق وهو الأمر الذي لم يكن محل شكٍ أو استغراب من مسؤولي النادي".

وأضاف البيان: "إن إدارة نادي النصر الثقافي الرياضي تطالب وسائل الاعلام بتحري الدقة مستقبلاً ، كما تطالب الأشخاص الذين أساءوا للنادي وجماهيره التقدم بالإعتذار ، حيث لن يتوانى الفريق القانوني بالنادي في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل من تسول له نفسه في النيل من اسم وسمعة النادي، كما يود نادي النصر الثقافي الرياضي أن يجدد تأكيده وحرصه الكامل على متانة العلاقات الاخوية التي تربطه مع نادي الوحدة الشقيق، وكافة الأندية الرياضية وجماهيرها ، و يشدد النادي على وقوفه ضد أي سلوك منافي للأخلاق الرياضية".