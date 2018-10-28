الوحدة بطلاً للعالم للسلة الثلاثية

المصدر: جوني جبور-دبي

توج فريق نادي الوحدة الإماراتي لكرة السلة الثلاثية بفوزه على لوبينا السلوفيني "21-11" بطلاً للعالم لجولات الماستر، وذلك في المباراة التي جمعتهما في العاصمة الصينية بكين في البطولة التي أقيمت على مدار يومي 27 و28 أكتوبر الحالي وشهدت مشاركة نخبة فرق السلة الثلاثية على العالم.

ويعد اللقب الثالث للفريق الإماراتي بعد تتويجه بلقبي نسختي 2014 و2015، خصوصاً أن عنابي السلة الثلاثية ضمن تأهله إلى نهائيات الصين في نسخة 2018 بفوزه في 5 جولات ضمن فئة الماستر ضمن منافسات السلسلة العالمية، كان أخرها في لوزان أغسطس الماضي.

وأهدى رئيس شركة الوحدة للألعاب الرياضية خالد الهنائي، اللقب العالمي إلى سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس نادي الوحدة، وإلى إدارة النادي وجمهوره.

وقال الهنائي في تصريحات صحافية، إن: "اللقب العالمي جاء ثمرة لجهد موسم مميز للفريق، وذلك بعد أن ضمن التأهل إلى نهائيات الصين بفوز الوحدة بخمسة جولات ضمن سلسلة الماستر".