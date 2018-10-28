خالد عيسى يدعم عموري..ويوجّه 5 رسائل مؤثرة

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

وجّه حارس مرمى العين والمنتخب الوطني، خالد عيسى، خمس رسائل مؤثرة لامس بها الحقيقة التي يعيشها فريقه في بطولة الدوري، وذلك بعد الفوز الذي خرج به العين أمام عجمان، أول من أمس، بثلاثة أهداف دون رد، ضمن الجولة السابعة من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وخصّ عيسى جماهير العين بالرسالة الأولى، كما بعث برسالة أخرى إلى عمر عبدالرحمن الموجود حالياً في إسبانيا للعلاج، كما تحدث كذلك عن أجانب الزعيم والانتقادات المتكررة التي يتعرضون لها في الفترة الأخيرة.

وسرد خالد عيسى لـ«الإمارات اليوم» نصّ رسائله على النحو التالي..

1- جماهير العين

في البداية، طالب خالد عيسى جماهير العين بأن تصبر على الفريق قليلاً، وقال: «هؤلاء اللاعبون الموجودون حالياً عليكم أن تقفوا إلى جانبهم ونتكاتف معاً، وإذا كانت هناك مشكلة في نادي العين يجب أن نعمل على حلها سوياً، ونحن نعد بأن تكون النتائج والأداء أفضل في الفترة المقبلة من الموسم، وليس عندي أدنى شك في ذلك»، مضيفاً: «العين في كل موسم يبقى منافساً قوياً على لقب الدوري، لكن في بعض الأحيان قد يذهب اللقب إلى فريق آخ، وهذه هي حال كرة القدم، فلا يوجد بطل على الدوام».

2- عموري

تحدث حارس مرمى العين عن زميله عموري قائلاً: «حزنا كثيراً للإصابة التي تعرضت لها أخيراً، وحزنا أكثر لغيابك فترة طويلة عن الملاعب، لكنني تحديداً على ثقة بأنك ستعود أقوى مما كنت عليه قبل الإصابة، تأكد أن كل اللاعبين، ليس في العين فقط، يحبونك، وجماهير الإمارات على اختلاف ميولها تحبك وتقدر موهبتك، والجميع يتمنى لك السلامة، فنحن نثق جيداً بإصرارك وعزيمتك على العودة القوية، فهناك الملايين الذين ينتظرون عودتك للملاعب مرة أخرى والاستمتاع بموهبتك».

3- أجانب العين

دعا خالد عيسى المحترفين الأجانب إلى عدم الالتفات لأي انتقادات توجه لهم، سواء من الجمهور أو الإعلام، وقال: «أنتم لاعبون مميزون وتجربتكم السابقة مع الزعيم دليل دامغ على أنكم إضافة مهمة للزعيم، كل المطلوب منكم هو التركيز فقط في المباريات والتدريبات، والعمل على استمرار الفريق في وضعيته الدائمة بالواجهة، فالتحديات هذا الموسم قوية وكبيرة، وافتقاد التركيز لن يكون في مصلحتكم أو مصلحة الفريق، الجميع داخل النادي على ثقة بجميع اللاعبين وليس الأجانب فقط، ولا يساورني أدني شك في عودة تألقكم بالملاعب.

4- بطل الدوري

شدّد حارس مرمى العين على صعوبة تحديد هوية بطل الدوري هذا الموسم، وقال: «لكل من يرى أن هناك فِرقاً قد تراجع مستواها هذا الموسم، قياساً بالمواسم السابقة، ومن بينها العين، أقول له عفواً وجهة نظرك ليست سليمة، دورينا أصبح قوياً مما كان سابقاً، وهذا الموسم التنافس على الدوري توسعت فيه رغبة الحصول على لقبه بدخول الشارقة مع العين والوحدة والجزيرة، وقد تشهد الجولات المقبلة منافسين آخرين، فكل المباريات باتت صعبة على جميع الفرق، ولم تعد هناك مواجهة سهلة وأخرى صعبة».

5- حراس المرمى

رحّب خالد عيسى بالمنافسة مع جميع حراس مرمى الدولة من أجل مصلحة المنتخب الوطني أو نادي العين، وقال: «أهلاً بالمنافسة مع أي حارس من دون النظر إلى اسمه، فأنا على ثقة بأن هذا المركز تحديداً أصبح يضم خامات ممتازة، خصوصاً على مستوى الحراس الصاعدين الذين يقدمون مستويات عالية جداً ستعزز من هذا المركز، خصوصاً حارس الوحدة محمد الشامسي، وحارس العين حمد المنصوري، وأقولها بلا مجاملة إن حراسة المرمى الإماراتية لن تُعاني لـ10 أو 20 سنة مقبلة بسبب المواهب التي تبرز في هذا المركز.

الرمادي: توقيت الأهداف أحزنني

أعرب مدرب عجمان، المصري أيمن الرمادي، عن حزنه للطريقة التي خسر بها فريقه أمام العين بثلاثية نظيفة، أول من أمس.

وقال في تصريحات صحافية: «لست حزيناً لفقدان ثلاث نقاط أمام فريق بحجم وقيمة العين، لكني حزين للتوقيتات التي استقبلنا فيها الأهداف الثلاثة، فنحن حتى الدقيقة 80 كنا الطرف الأفضل والأكثر تهديداً للمرمى، وضاع منا العديد من الفرص التي كان من الممكن أن تمنح فريقي النقاط الثلاث، لكنها كرة القدم التي في بعض الأحيان لا تكافئ المُجيدين».

وأوضح الرمادي: «كنا نحتاج في بعض الفرص إلى أن نكون أكثر شراسة أمام مرمى العين، ونعمل بشكل أكثر إيجابية على ترجمة تلك الفرص لأهداف»، مستشهداً على ذلك بالفرصة التي أضاعها مهاجمه النيجيري ستانلي في شوط المباراة الأول.

وأشار: «لو كان ستانلي يملك الشراسة المطلوبة لوضعنا في المقدمة، وكان من الممكن أن تذهب النتيجة إلينا».