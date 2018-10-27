4 ديسمبر موعد تسليم استاد آل نهيان لـ «أمم آسيا»

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

أكد المدير التنفيذي لشركة كرة القدم بنادي الوحدة، عبدالله سالم، أنه سيتم تسليم ملعب استاد آل نهيان في الرابع من ديسمبر المقبل إلى اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الآسيوية الـ16، التي تستضيفها الدولة في الفترة من الخامس من يناير إلى الأول من فبراير 2019، بعد خوض الفريق مباراة الشارقة في الجولة 12 من دوري الخليج العربي، في الثالث من ديسمبر.

ويستضيف استاد آل نهيان أربع مباريات من الدور الأول لبطولة الأمم الآسيوية: الأولى في 6 يناير المقبل، بين تايلاند والهند في المجموعة الأولى، والثانية يوم الأربعاء 9 يناير بين اليابان وتركمانستان في المجموعة السادسة، والثالثة يوم السبت 12 يناير بين إيران وفيتنام في المجموعة الرابعة، والمباراة الرابعة الأربعاء 16 يناير بين كوريا الجنوبية والصين في المجموعة الثالثة.

وقال سالم، لـ«الإمارات اليوم»، إن «نادي الوحدة حصل على موافقة لجنة دوري المحترفين بإقامة المباريات على استاد آل نهيان شاملة النقل التلفزيوني، بعد الزيارات التي قامت بها اللجنة للملعب، وكذلك الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مطلع الشهر الجاري»، مؤكداً أن «استاد آل نهيان جاهز لاستضافة أي مباراة للمنتخب الوطني في الفترة المقبلة، وذلك بعد أن تلقى نادي الوحدة اتصالات من اتحاد الكرة بالاستعداد لإقامة مباراة ودية للمنتخب الوطني على الملعب، خلال معسكر المنتخب في نوفمبر المقبل، لكن لم يتم تحديد الموعد النهائي أو المنتخب الذي سيواجهه الأبيض على ملعب الوحدة».

وأضاف «تستمر تدريبات الفريق الأول بالوحدة في ملاعب أكاديمية النادي بالشهامة، كما هي الحال في الفترة الحالية، وسيخوض الفريق تدريبيه الأخيرين قبل المباريات بيومين على الملعب، حفاظاً على أرضيته استعداداً لكأس آسيا، فيما سيعود الفريق إلى خوض مبارياته وتدريباته كما كانت عليه الحال قبل ذلك بعد انتهاء البطولة القارية»، مشيراً إلى أن «منصة الطابق الثالث، التي كانت قد تعرضت لحريق تم إصلاحها بالكامل، وجاهزة بعد الانتهاء من التشطيبات الأخيرة».

وأكد سالم جاهزية استاد آل نهيان لاستضافة مباريات العنابي، بعد انتهاء أعمال التطوير والتوسعة، وسيعود الملعب لاحتضان المباريات اعتباراً من مباراة الوحدة وشباب الأهلي في الأول من نوفمبر المقبل في الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي، بعد اكتمال أعمال التطوير كافة في الملعب، وتتبقى فقط بعض «التشطيبات»، وموافقات الجهات المختصة بالكهرباء والدفاع المدني التي سيتسلمها النادي غداً، وذلك بعد الافتتاح المبدئي للملعب أول من أمس.

تدريبات فريق الوحدة ستستمر على ملاعب أكاديمية النادي بالشهامة.