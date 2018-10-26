الشحات: لا مفاوضات مع الأهلي المصري.. وكل تركيزي مع العين

المصدر: معاذ كمبال - العين

استغرب لاعب فريق العين، الدولي المصري حسين الشحات، مما يتردد حول خروجه من قلعة «الزعيم» خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل، والأنباء التي دارت حول رصد مسؤولي النادي الأهلي المصري مبلغ 2.5 مليون دولار للتعاقد معه، مؤكداً أنه لا توجد أي مفاوضات للانتقال لصفوف الأهلي المصري، مشيراً إلى أن كل تركزيه في الوقت الحالي منصب فقط على استعادة مستواه الذي ظهر به في الموسم الماضي، وذلك لمساعدة الفريق على تحقيق الانتصارات في كل الجبهات.

ونفى الشحات بشكل قاطع أن يكون أي من المسؤولين في النادي الأهلي المصري تحدث معه، خلال فترة وجوده أخيراً في مصر للمشاركة مع «الفراعنة» في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا 2019، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «تركيزي منصب على العين، وكذلك مع المنتخب وكيفية تقديم نفسي بشكل جيد، وبالتأكيد لل أناقش أي عروض أو أتحدث عن مستقبلي مع فريقي العين لأنني مرتاح مع الزعيم».