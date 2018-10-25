جولة «استثنائية» لكؤوس مانشستر سيتي في مصر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استعرض نادي مانشستر سيتي لكرة القدم، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الكؤوس التي أحرزها خلال الموسم في بطولتي الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس كاراباو لرابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، وذلك في «جولة الأبطال» التي انطلقت أخيراً، ووصلت الأسبوع الماضي إلى مصر لتلمع في سماء القاهرة.

وانطلقت «جولة الأبطال» في مصر احتفالاً بالإنجازات التي حققها الفريق خلال هذا الموسم المذهل، إذ تمكن مانشستر سيتي من إحراز 100 نقطة خلال المباريات التي لعبها في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. وتضمنت الجولة أيضاً مجموعة من الفعاليات المخصصة لمشجعي النادي وعرضاً للمباريات، إضافة إلى القيام بزيارات إلى المشروعات المجتمعية التي ينفذها النادي حول العالم.

واحتفى حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بوجوده في مصر أثناء «جولة الأبطال»، التي أقيمت بالتعاون مع «الاتحاد للطيران» في مناطق عدة، وأبرزها منطقة الأهرامات الأثرية في الجيزة، ومدرسة القاهرة الجديدة البريطانية الدولية.