يوفانوفيتش: جاسم يعقوب لاعب صغير وصاعد ولن يكرر الخطأ مرة أخرى

المصدر: محمد أبو إسماعيل - دبي

أكد مدرب النصر، الصربي إيفان يوفانوفيتش، أن لاعب النصر جاسم يعقوب، لاعب صغير وصاعد بقوة في كرة القدم مع فريق النصر مشيراً إلى أن اللاعب أرتكب خطأ واحد أثناء تواجده مع المنتخب الأولمبي وقد تحدث معه المدرب ووعد بأن اللاعب لن يكرر خطأه مرة أخرى.

وقال المدرب خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد عصر اليوم في نادي النصر والخاص بمباراة الوحدة في الجولة السابعة من دوري الخليج العربي والمقرر لها يوم الجمعة المقبل: "اللاعبين الصغار يرتكبون الأخطاء عادة في بداية طريقهم، ومن المفروض أن يتخذ اللاعبين هذه الأوقات بتركيز وأهمية، ولاعب النصر جاسم يعقوب، من اللاعبين المميزين في التدريبات ولم أشاهد أي خطأ منه خلال تواجدي مع الفريق، وأتوقع أن هذا سيكون أخر خطأ لجاسم يعقوب، في كرة القدم".

وكانت لجنة الإنضباط قد عاقبت لاعبي النصر والجزيرة والمنتخب الأولمبي جاسم يعقوب وعبدالرحمن العامري، بتغريم كل منهما 50 ألف درهم، لخروجهما من معسكر المنتخب الأولمبي دون إذن مسبق، قبل المباراة الودية الأخيرة للمنتخب أمام نظيره المنتخب المصري، وذلك بناء على تقرير قدم للجنة من مشرف المنتخب مترف الشامسي.

وأكد المدرب صعوبة المباراة القادمة أمام الوحدة، مشيراً إلى أنها مباراة جيدة وهامة للفريقين حيث أن النصر والوحدة يملكان ما يؤهلهم لتقديم مباراة جيدة والفوز بالمباراة، موضحاً إلى أن العميد استعد جيداً للمباراة التي لا يبحث فيها عن أي نتيجة أخرى بخلاف الفوز وتحقيق النقاط الثلاث.

وعن الغيابات الي يعاني منها النصر في مباراة الوحدة أوضح المدرب غياب ثلاثة لاعبين وهم أحمد شامبيه، راشد عمر، خالد جلال، بينما سينضم اللاعب حبيب الفردان، إلى قائمة الفريق ولكن على دكة البدلاء، حتى يبدأ اللاعب استعادة مستواه الطبيعي في المباريات القادمة خاصة بعد فترة صعبة عاشها اللاعب الفترة الماضية بسبب ظروف تسجيله مع الفريق وعدم خوضه أي مباراة ودية مع الفريق ولكنه فقط تدرب أسبوعين مع العميد.

وأضاف يوفانوفيتش: "فريق الوحدة من الفرق القوية ويضم لاعبين مميزين وبالتأكيد يبحث عن الفوز واستعد النصر للمباراة جيداً، مثل أي مباراة أخرى وأتوقع ان تكون نوعية المباريات الصعبة حافز للاعبين لتقديم أداء جيد والعودة إلى طريق المنافسة هذا الموسم.